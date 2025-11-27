WPL Auction: महिला प्रीमियर लीग में सजा खिलाड़ियों का बाजार, नीलामी से पहले जानें प्रमुख बातें

- WPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में जेडब्ल्यू मैरियट होटल में आयोजित की जाएगी
- नीलामी में कुल 277 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं
- यूपी वारियर्स के पास सबसे ज्यादा 14.5 करोड़ रुपये की बजट राशि है, इसके बाद गुजरात जायंट्स और अन्य टीमें हैं
WPL Auction: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया आज (27 नवंबर 2025) राजधानी नई दिल्ली स्थित जेडब्ल्यू मैरियट लक्जरी होटल में पूरी की जाएगी. इसके तुरंत बाद ही आगामी सीजन के लिए शेड्यूल भी जारी किया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा टूर्नामेंट जनवरी 2026 में ही खेला जाएगा. नवी मुंबई और वडोदरा जैसे शहरों में टूर्नामेंट के आयोजन की संभावनाएं जताई जा रही हैं. नीलामी के लिए कुल 277 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल है. यहां सभी टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी.
इन खिलाड़ियों पर टिकी है सबकी निगाहें
नीलामी के दौरान हर किसी की निगाहें दीप्ति शर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, मेग लैनिंग, क्रांति गौड़, श्री चरणी, एलिसा हीली और सोफी एक्लेस्टोन जैसे खिलाड़ियों के ऊपर पर टिकी रहेंगी. इनमें से हाल ही में समाप्त हुए कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में काफी शानदार रहा था.
यूपी वारियर्स के पास है सबसे ज्यादा पैसा
नीलामी में यूपी वारियर्स की टीम सबसे ज्यादा 14.5 करोड़ रुपये के साथ उतर रही है. यूपी के बाद गुजरात जायंट्स के पास 9 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 6.15 करोड़, मुंबई इंडियंस के पास 5.75 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स के पास 5.7 करोड़ रुपए है.
3:30 बजे शुरू होगी नीलामी
महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया 3:30 बजे से शुरू होगी. नीलामी में हिस्सा लेने वाली कुल टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन, मुंबई इंडियंस वुमेन, दिल्ली कैपिटल्स वुमेन, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स वुमेन है.
ऑक्शन 8 खिाड़ियों के मार्की सेट के साथ शुरू होगा
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
अमेलिया केर (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
दीप्ति शर्मा (भारत) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
रेणुका ठाकुर (भारत) – बेस प्राइस: 40 लाख रुपये
लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) – बेस प्राइस: 30 लाख रुपये
सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट
दिल्ली कैपिटल्स : जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजैन कप्प और निकी प्रसाद.
गुजरात जायंट्स : एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी.
मुंबई इंडियंस : नताली साइवर, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी कमलिनी.
RCB: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिस पेरी और श्रेयंका पाटिल.
UP वॉरियर्स : श्वेता सेहरावत.
