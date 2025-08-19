विज्ञापन
Asia Cup 2025: शुभमन गिल ऐसे बने टीम के उपकप्तान, टीम इंडिया के चयन में ढेर सारे सरप्राइज़

India unveils squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ होगा. वहीं, 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है.

  • गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरे शतक समेत चार शतकीय पारियां खेलीं.
  • एशिया कप के लिए टीम इंडिया में गिल को उपकप्तान बनाकर उनकी लीडरशिप और बल्लेबाजी क्षमता को महत्व दिया गया है.
  • शुभमन गिल के चयन से श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हुए हैं, हालांकि चयनकर्ता ने अय्यर को मौके का इंतजार करने को कहा.
Why Shubman Gill Replaced Axar Patel As T20I Vice-Captain For Asia Cup: इसमें कोई शक नहीं कि शुभमन गिल बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की सीरीज़ में जब कोई उनपर दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब उन्होंने सबकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया. एक दोहरे शतक के साथ, चार शतकीय पारियां खेलीं. कप्तान गिल की अगुआई में टीम इंडिया ने सबसे छोटे अंतर से बेहद रोमांचक आखिरी ओवल टेस्ट जीता और टेस्ट सीरीज़ को ड्रॉ भी करवाया.

चयन से पहले अटकलें

एशिया कप के टीम इंडिया के चयन से पहले हरभजन सिंह और आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गज खुलकर शुभमन गिल के लिए बैटिंग करते नज़र आए थे. दोनों ने कहा था कि गिल की बैटिंग स्ट्राइक रेट उम्दा है और एशिया कप में उनसे बड़ी उम्मीद की जा सकती है. लेकिन कई जानकार ये भी कह रहे थे कि बेटिंग पोज़िशन या स्ट्राइक रेट के हिसाब से उनकी जगह फिलहाल एशिया कप की टीम में जगह नहीं बनती. 

उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन ने जीता दिल, बन गए उपकप्तान

टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया का एलान किया तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाकर उनकी एंट्री, प्लेइंग इवेन में जगह भी पक्की कर दी. मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा, “उन्होंने हम सबकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है.” ज़ाहिर तौर पर गिल के टेस्ट में प्रदर्शन और उनकी लीडरशिप स्किल को एशिया कप टी-20 में चयन करते वक्त तवज्जो दी गई है. 

इसे कई जानकार टीम इंडिया के आनेवाले दिनों का इशारा भी मान रहे हैं. आईपीएल चैंपियन टीम के तेज़तर्रार खिलाड़ी रहे मानविंदर बिस्ला NDTV से बात करते हुए कहते हैं, “शुभमन गिल ने वाकई उम्मीद से कहीं आगे जाकर प्रदर्शन किया है. उन्होंने आईपीएल में भी इस साल तकरीबन 160 के स्ट्राइक रेट (155.88 के स्ट्राइक रेट) से बैटिंग की है. इंग्लैंड में उन्होंने बतौर बैटर और बतौर कप्तान कमाल का प्रदर्शन किया है. वो भविष्य में टीम इंडिया की सभी फॉर्मैट में कप्तानी कर सकते हैं.” ये और बात है कि इसपर सवाल पूछे जाने पर मुख्य चयनकर्ता ने कहा कि वो मौजूदा वक्त की ही बात कर सकते हैं. 

श्रेयस अय्यर का कटा पत्ता

कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि शुभमन गिल की वजह से श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर जाना पड़ा. इस साल आईपीएल में शुभमन गिल ने 15 मैचों में 156 के स्ट्राइक रेट से 6 अर्द्धशतकों के सहारे 650 रन बनाए और अपनी टीम को टॉप फोर तक पहुंचाने में कामयाब रहे. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में कामयाब रहे. इस साल आईपीएल के 17 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से 6 अर्द्धशतकों के सहारे 604 रन बनाए. मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा, “उनकी कोई ग़लती नहीं है. उन्हें बस अपने मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा.” 

Photo Credit: BCCI

चमकता सितार हैं गिल

श्रेयस के फ़ैन्स दुखी तो हैं लेकिन इसके लिए गिल को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे. गिल ने इंग्लैंड में कमाल किया और अब टीम इंडिया के उपकप्तान बन गए हैं. गिल टीम इंडिया का चमकता सितारा हैं. गिल के सामने एक और चुनौती आई है. एशिया कप के आसमान पर एक बार फिर गिल का सितारा टिमटिमाने वाला है.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
 

Shubman Singh Gill, Cricket, Asia Cup 2025
