आखिरी क्यों सरफराज खान को नहीं मिल रही टीम इंडिया में जगह? रिपोर्ट में दावा- चयनकर्ताओं को नहीं भरोसा

Sarfaraz Khan: मौजूदा कोचिंग स्टाफ और चयन समिति को सरफराज खान, करुण नायर या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, जबकि ये तीनों स्पिन को अच्छी तरह से खेलते हैं.

Why Sarfaraz Khan not Selected in Team India: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए शुभमन गिल टीम इंडिया के साथ गुवाहाटी की यात्रा करेंगे. बुधवार को बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी है. गिल को सीरीज के शुरुआती मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा था. हालांकि, गिल धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं और वह सीरीज का दूसरा टेस्ट खेलना चाहते हैं. लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि गिल का समय पर फिट होना काफी मुश्किल है. भारतीय टीम के सूत्रों की मानें तो 26 वर्षीय गिल 100 फीसदी फिट होने से कोसों दूर हैं, उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द अभी भी बना हुआ है. ऐसे में सवाल होता है कि गिल की जगह टीम में कौन लेगा. 

शुभमन गिल की जगह लेने के लिए लिस्ट में कई नाम है. साई सुदर्शन से लेकर सरफराज खान तक. कई युवा खिलाड़ी हैं, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. लेकिन उन्हें अपने मौके का इंतजार है. सरफराज खान और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला और फिर उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया गया. ऐसे में सवाल होता है कि इन खिलाड़ियों को लंबे समय तक मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले एक रिपोर्ट में इसको लेकर जवाब दिया गया है. 

'चयनकर्ताओं को ज्यादा भरोसा नहीं'

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों की स्पिनरों को खेलने की कमजोरी का खुलासा हो गया. कोलकाता टेस्ट के बाद ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर एक बड़ा खतरा बन गए हैं, ऐसे में स्पिन का सामना करने में सक्षम दाएं हाथ के बल्लेबाज की टीम को सख्त जरूरत है. मौजूदा कोचिंग स्टाफ और चयन समिति को सरफराज खान, करुण नायर या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, जबकि ये तीनों स्पिन को अच्छी तरह से खेलते हैं. 

उनका सीधा तर्क यह है कि भले ही साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने पर युवा खिलाड़ियों की दबाव झेलने की क्षमता पर विश्वास की कमी का संकेत मिलेगा. 

रेड्डी मार सकते हैं बाजी

भारतीय टीम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही गिल बल्लेबाजी के लिए पर्याप्त रूप से फिट होना चाहते हैं, क्योंकि आधा फिट कप्तान भी सुदर्शन, ईश्वरन या सरफराज से अधिक प्रभावी माना जाता है. इसके अलावा गिल का टेस्ट कप्तान के रूप में यह शुरुआती दौर है और वह किसी मैच से बाहर नहीं बैठना चाहेंगे. 

गिल के चोटिल होने के कारण ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए की सीरीज से वापस बुला दिया गया है. वह सोमवार की शाम को कोलकाता में टीम से जुड़ गए थे लेकिन उन्होंने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया था. अगर गिल फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह रेड्डी को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है.

