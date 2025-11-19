9 सवर्ण, 5 दलित... नीतीश के शपथ से पहले जान लीजिए कैबिनेट में किस-किसको मिल सकती है जगह

Bihar Cabinet: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ-साथ एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. नीतीश के साथ एनडीए घटक दलों के कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे.

दो डिप्टी सीएम, सम्राट का नाम तय

एनडीए के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की नई सरकार में भी दो डिप्टी सीएम होंगे. दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से होंगे. एक डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी का नाम तय कर लिया गया है. विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं इसपर अभी फैसला नहीं हो सका है.

स्पीकर भी बीजेपी कोटे से, प्रेम कुमार का नाम तय

दो डिप्टी सीएम के साथ-साथ इस बार स्पीकर भी बीजेपी के कोटे से होगा. स्पीकर के लिए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार का नाम लगभग तय हो गया है. मालूम हो कि इस बार बीजेपी 89 सीटें जीत कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी है. ऐसे में मंत्रिमंडल में भी बीजेपी के पास ताकत ज्यादा रहेगी. जदयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों में ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है.

माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. NDTV के पास नीतीश कैबिनेट की संभावित लिस्ट है. जिसके अनुसार इस बार 9 सवर्ण, 5 दलित मंत्री बनने जा रहे हैं.

संभावित जदयू मंत्रियों की लिस्ट LIST

विजय कुमार चौधरी (भूमिहार)

विजेंद्र प्रसाद यादव (यादव)

श्रवण कुमार (कुर्मी)

अशोक चौधरी (दलित)

लेसी सिंह (राजपूत)

जमा खान (मुस्लिम)

रत्नेश सादा (दलित)

सुनील कुमार (दलित)

श्याम रजक (दलित)

दामोदर रावत (अतिपिछड़ा)

संभावित बीजेपी मंत्रियों की LIST

सम्राट चौधरी (कुशवाहा)

विजय कुमार सिन्हा (भूमिहार)

नितिन नवीन (कायस्थ)

रेणु देवी (अति पिछड़ा)

नीतीश मिश्र (ब्राह्मण)

मंगल पांडे (ब्राह्मण)

नीरज कुमार बबलू (राजपूत)

संजय सरावगी (वैश्य)

हरि साहनी (अति पिछड़ा)

रजनीश कुमार (भूमिहार)

भाजपा, जदयू के अलावा एनडीए घटक दलों के अन्य साथी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी मंत्री बनेंगे, इन पार्टियों से इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से राजू तिवारी (ब्राह्मण) को मंत्री बनाया जा सकता है.

जीतन राम मांझी के पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन (दलित) को मंत्री बनाया जा सकता है.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता (कुशवाहा) को मंत्री बनाया जा सकता है.

एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश

मालूम हो कि बुधवार को बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायकों की बैठक हुई. जिसमें एनडीए घटक दलों के सभी नवनिर्वाचित विधायक मौजूद थे. इसके अलावा, कई बड़े नेता भी शामिल हुए. बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया. जिसके बाद राजभवन में राज्यपाल से मिलकर नीतीश ने इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया.

इससे पहले भाजपा और जदयू के विधायक दल की अलग-अलग बैठक हुई थी. भाजपा की बैठक में जहां सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया, वहीं नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया.

कल 11.30 बजे गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण

पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी चल रही है. इस समारोह में आम से लेकर खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है. नीतीश के मंत्रिमंडल में मुस्लिम कोटे से जमा खान का मंत्री बनना तय माना जा रहा है. क्योंकि जमा खान एनडीए कोटे से इकलौते विधायक हैं.

