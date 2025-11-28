विज्ञापन
विशेष लिंक

धोनी ने क्यों कहा,'कुछ लोगों को आग से खेलने का शौक होता है..'

MS Dhoni Viral Video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रांची के राजकुमार एमएस धोनी ज़्यादा बया देने में भरोसा नहीं रखते. आमतौर पर नापतौल कर ही बोलते हैं. क्रिकेट मैदान पर और बाहर भी वो अक्सर एक्शन में ज़्यादा नज़र आते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
धोनी ने क्यों कहा,'कुछ लोगों को आग से खेलने का शौक होता है..'
MS Dhoni: धोनी ने क्यों कहा,'कुछ लोगों को आग से खेलने का शौक होता है..'
  • पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने रांची में एक शादी में मेहमान बनकर वर-वधू को मज़ाकिया अंदाज़ में आशीर्वाद दिया.
  • धोनी ने शादी को अच्छी चीज़ बताया और हसबैंड्स को गुस्सा होने पर संयम रखने की सलाह दी.
  • सोशल मीडिया पर धोनी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हसबैंड्स की समानता पर भी बात की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रांची के राजकुमार एमएस धोनी ज़्यादा बया देने में भरोसा नहीं रखते. आमतौर पर नापतौल कर ही बोलते हैं. क्रिकेट मैदान पर और बाहर भी वो अक्सर एक्शन में ज़्यादा नज़र आते हैं. मगर उनकी हर बात का सोशल मीडिया पर वायरल होना लाजिमी हो जाता है. अब शादियों के मौसम में एमएसडी की एक वीडियो क्लीप वायरल हो रही है जिसमें माही मेहमान बनकर एक शादी में शिरकत करते और फिर हल्के-फुल्के अंदाज़ में वर-वधू को आशीर्वाद देते नज़र आ रहे हैं. 

इस वीडियो में माही वर-वधू को प्यार से मज़ाकिया अंदाज़ में समझाते नज़र आते हैं. स्टेज पर चटकीले जैकेट पहनकर धोनी लड़के से कहते हैं,"शादी बहुत अच्छी चीज़ है. करने की जल्दी तुम्हें थी. कुछ लोगों को आग से खेलने का शौक होता है. उत्कर्ष उनमें से है."

धोनी वहां बैठे मेहमानों से मुखातिब होकर कहते हैं,"उत्कर्ष को भी ग़लतफ़हमी है.." वो अपने एक पुराने बयान के साथ प्रकट होकर कहते हैं,"ये मत सोचना मेरी वाली अलग है." 

स्टेज पर लड़का कहता है,"मेरी वाली अलग नहीं है." 

तो माही कहते हैं,"जितने यहां हसबैंड हैं, सबका यही हाल है….इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हसबैंड ने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं."

लेकिन बातों-बातों में माही बड़े प्यार से लड़की को भी समझाते हैं,"हसबैंड गुस्सा हो तो कुछ बोलना मत. 5 मिनट में ये ठंडे हो जाते हैं. हमें अपना पावर पता होता है."

सोशल मीडिया के X के एक हैंडल से इस वीडियो को 27 नवंबर को पोस्ट किया गया है. लेकिन ये वीडियो कब का है इस बारे में कह पाना मुश्किल है. क्योंकि, इस दिन धोनी ने विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों को अपने घर मैच से पहले डिनर पर आमंत्रित किया था. 

धोनी के घर पहुंचते और वहां से धोनी के साथ विराट के गाड़ी के सफऱ के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं. 

भारत को 30 तारीख़ को दक्षिण अफ्रीका से रांची में पहला वनडे मैच खेलना है. लेकिन मैच शुरू होने से पहले तबतक सोशल मीडिया धोनी के कई वीडियो और फ़ोटो को वायरल कर लोकप्रियता बचोर रहा है और धोनी की अदाओं के साथ क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट फ़ैन्स की मेहमाननवाज़ी भी कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Ayush Mhatre: सिर्फ 18 साल की उम्र में आयुष म्हात्रे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट चौंका, रोहित समेत कई दिग्गज छूटे पीछे

यह भी पढ़ें: WBBL 2025: जीत के लिए 13 बॉल पर चाहिए थे 3 रन...तभी फिर अंपायर ने कर दिया मैच रद्द, फैसले से मचा बवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahendra Singh Dhoni, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now