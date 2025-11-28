धोनी ने क्यों कहा,'कुछ लोगों को आग से खेलने का शौक होता है..'

- पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने रांची में एक शादी में मेहमान बनकर वर-वधू को मज़ाकिया अंदाज़ में आशीर्वाद दिया.
- धोनी ने शादी को अच्छी चीज़ बताया और हसबैंड्स को गुस्सा होने पर संयम रखने की सलाह दी.
- सोशल मीडिया पर धोनी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हसबैंड्स की समानता पर भी बात की.
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रांची के राजकुमार एमएस धोनी ज़्यादा बया देने में भरोसा नहीं रखते. आमतौर पर नापतौल कर ही बोलते हैं. क्रिकेट मैदान पर और बाहर भी वो अक्सर एक्शन में ज़्यादा नज़र आते हैं. मगर उनकी हर बात का सोशल मीडिया पर वायरल होना लाजिमी हो जाता है. अब शादियों के मौसम में एमएसडी की एक वीडियो क्लीप वायरल हो रही है जिसमें माही मेहमान बनकर एक शादी में शिरकत करते और फिर हल्के-फुल्के अंदाज़ में वर-वधू को आशीर्वाद देते नज़र आ रहे हैं.
इस वीडियो में माही वर-वधू को प्यार से मज़ाकिया अंदाज़ में समझाते नज़र आते हैं. स्टेज पर चटकीले जैकेट पहनकर धोनी लड़के से कहते हैं,"शादी बहुत अच्छी चीज़ है. करने की जल्दी तुम्हें थी. कुछ लोगों को आग से खेलने का शौक होता है. उत्कर्ष उनमें से है."
Captain cool turning into Husband School 😭❤️ pic.twitter.com/tt7nD0I9Uf— Professor Sahab (@ProfesorSahab) November 27, 2025
धोनी वहां बैठे मेहमानों से मुखातिब होकर कहते हैं,"उत्कर्ष को भी ग़लतफ़हमी है.." वो अपने एक पुराने बयान के साथ प्रकट होकर कहते हैं,"ये मत सोचना मेरी वाली अलग है."
स्टेज पर लड़का कहता है,"मेरी वाली अलग नहीं है."
तो माही कहते हैं,"जितने यहां हसबैंड हैं, सबका यही हाल है….इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हसबैंड ने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं."
लेकिन बातों-बातों में माही बड़े प्यार से लड़की को भी समझाते हैं,"हसबैंड गुस्सा हो तो कुछ बोलना मत. 5 मिनट में ये ठंडे हो जाते हैं. हमें अपना पावर पता होता है."
सोशल मीडिया के X के एक हैंडल से इस वीडियो को 27 नवंबर को पोस्ट किया गया है. लेकिन ये वीडियो कब का है इस बारे में कह पाना मुश्किल है. क्योंकि, इस दिन धोनी ने विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों को अपने घर मैच से पहले डिनर पर आमंत्रित किया था.
Virat, Rohit, Ruturaj and Pant visited MS Dhoni in his farmhouse 😍💙 @MSDhoni #TeamIndia #INDvsSA pic.twitter.com/7PtmgWZRCE— Dhoni Fans Karnataka (@DhoniKarnataka) November 28, 2025
धोनी के घर पहुंचते और वहां से धोनी के साथ विराट के गाड़ी के सफऱ के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं.
भारत को 30 तारीख़ को दक्षिण अफ्रीका से रांची में पहला वनडे मैच खेलना है. लेकिन मैच शुरू होने से पहले तबतक सोशल मीडिया धोनी के कई वीडियो और फ़ोटो को वायरल कर लोकप्रियता बचोर रहा है और धोनी की अदाओं के साथ क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट फ़ैन्स की मेहमाननवाज़ी भी कर रहा है.
