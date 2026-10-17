Exclusive: महेला जयवर्धने के बाद कौन? मुंबई इंडियंस के अगले हेड कोच की रेस में 5 विदेशी दिग्गज

महेला जयवर्धने और मुंबई इंडियंस की राहें जुदा हो गई हैं और इसके साथ ही फ्रेंचाइजी के अगले हेड कोच की तलाश शुरू हो गई है. शनिवार को मुंबई इंडियंस ने घोषणा की कि जयवर्धने ने अपने पद से हटने का फैसला किया है. जयवर्धने लगभग एक दशक तक इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे थे. मुंबई इंडियंस के सूत्रों से पता चला है कि मालिकों ने हेड कोच के पद के लिए 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है. रविवार से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 5 नामों में दो ऑस्ट्रेलियाई शामिल हैं, जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बैटिंग कोच माइकल हसी भी हैं.

सूत्रों ने NDTV को बताया कि माइकल हसी के अलावा, एरोन फिंच, एड्रियन बिरेल, मार्क बाउचर और इयोन मोर्गन भी उन लोगों में शामिल हैं जो इंटरव्यू देंगे. IPL 2027 की नीलामी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अगर आने वाले दिनों में जयवर्धने के उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा हो जाए, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी.

माइकल हसी निस्संदेह सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं. वह 9 सालों तक चेन्नई फ्रेंचाइजी के साथ कोचिंग की भूमिका निभा चुके हैं. 'मिस्टर क्रिकेट' के नाम से मशहूर हसी का शांत और व्यवस्थित तरीका खिलाड़ियों के विकास और दबाव वाले माहौल को स्थिर करने के लिए बेहतरीन है. उन्हें भारतीय पिचों, परिस्थितियों और विरोधी टीमों की रणनीतियों की बहुत अच्छी समझ है, जो उन्हें एक बहुत काम का व्यक्ति बनाती है.

एरोन फिंच, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2021 T20 वर्ल्ड कप जीता था, भी एक दिलचस्प उम्मीदवार हो सकते हैं. उन्होंने कई सालों तक अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से साबित किया है कि वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. IPL की कई फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के अनुभव के कारण, उन्हें इस टूर्नामेंट और भारतीय परिस्थितियों की गहरी समझ है.

जहां तक इयोन मोर्गन की बात है, उन्होंने इंग्लैंड की 'व्हाइट-बॉल' क्रिकेट संस्कृति में एक बड़ा बदलाव किया था. उनका आक्रामक और डेटा-आधारित तरीका, मुंबई के आक्रामक क्रिकेट खेलने के अंदाज से काफी मेल खाता है. उन्हें 'व्हाइट-बॉल' क्रिकेट में सबसे बेहतरीन रणनीतिक दिमागों में से एक माना जाता है, जो खिलाड़ियों के बीच के मुकाबले (मैचअप), संसाधनों के प्रबंधन और अलग-अलग स्थितियों के हिसाब से रणनीति बनाने में माहिर हैं.

चूंकि उन्होंने इंग्लैंड की ऐसी टीम की कप्तानी की है जिसमें कई सुपरस्टार खिलाड़ी थे, इसलिए वे मुंबई के ड्रेसिंग रूम को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं. मुंबई के ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और अन्य बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं.

मार्क बाउचर भी एक दिलचस्प नाम हैं. वह 2023-2024 में मुंबई के हेड कोच रह चुके हैं और 2023 में टीम के प्लेऑफ तक पहुंचने के दौरान भी वे टीम के साथ थे. हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान टीम के अंदर कुछ अनबन भी देखने को मिली थी, खासकर 2024 में जब रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था.

आईपीएल के परिदृश्य में, एड्रियन बिरेल इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी नहीं रहे हैं. लेकिन वह एक बेहद सम्मानित टेक्निकल कोच हैं, जिन्हें आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे अंतरराष्ट्रीय सेटअप में काम करने का गहरा अनुभव है. उनके पास सिस्टम बनाने, अनुशासन कायम करने और कच्चे टैलेंट को निखारने का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है.

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