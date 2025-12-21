पिता ज्योतिष, बेटी ने टीम इंडिया में बनाई जगह, जानिए कौन हैं वैष्णवी शर्मा जिन्हें मिला डेब्यू कैंप

Vaishnavi Sharma Debut: भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ इस समय टी-20 मैचों की सीरीज खेल रही है. रविवार को इस सीरीज की शुरुआत विशाखापट्टनम में खेले जा रहे पहले मुकाबले से हुई. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग चुनी. श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में टीम इंडिया ने एक नए चेहरे को मौका दिया है. वैष्णवी शर्मा का इस मैच से इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू हुआ है. वैष्णवी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं. उन्होंने कुछ दिनों पहले संपन्न हुए अंडर 19 महिला टी 20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. जिसके बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया था. अब आज वैष्णवी को टीम इलेवन में शामिल करते हुए पहला मौका दिया गया है.

एमपी के ग्वालियर की रहने वाली हैं वैष्णवी

वैष्णवी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं. उनके पिता नरेन्द्र शर्मा ज्योतिष हैं. वैष्णवी को बीते दिनों श्रीलंका के खिलाफ होने वाले सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था. वैष्णवी के सलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व खेल मंत्री यशोधरा राजे सहित अनेक नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी थी.

मलेशिया के खिलाफ ली थी हैट्रिक

भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैंचो की टी 20 सीरीज 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी. हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान हैं. जिन्होंने रविवार को वैष्णवी को डेब्यू कैंप दिया. वैष्णवी को हरलीन देओल की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. बता दें कि वैष्णवी ने अंडर 19 महिला टी 20 विश्वकप 2025 मे मलेशिया के खिलाफ हैट्रिक पूरी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था.

युवा खिलाड़ियों की तलाश का बड़ा मंच होगा यह सीरीज

भारतीय टीम रविवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 श्रृंखला से अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश करना चाहेगी जो टीम को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान कर सके. टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह जैसे परिचित चेहरे मौजूद हैं, लेकिन यह सभी खिलाड़ी 30 की उम्र पार कर चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं.

युवाओं की ओर बढ़ रही भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय टीम प्रबंधन की निगाहें ऐसे में युवा बल्लेबाज जी कमलिनी और उभरती हुई बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी. इसी मकसद के तहत वैष्णवी शर्मा और तमिलनाडु की कमलिनी को टीम में शामिल किया गया है. आज वैष्णवी ने डेब्यू भी कर लिया है.

अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैष्णवी ने चटकाए 17 विकेट

वैष्णवी शर्मा ने अंडर-19 विश्व कप में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया. राधा यादव की अनुपस्थिति में 19 वर्षीय वैष्णवी को साथी बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है, जिन्होंने हाल के महीनों में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है.



