IND U19 vs USA U19 WC 2026: जानिए कौन हैं स्विंग स्टार हेनिल पटेल, USA बल्लेबाजों की तोड़ी कमर

Who is Henil Patel; IND U19 vs USA U19 WC 2026: ज़िम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत और यूएसए के बीच खेले जा रहे अंडर-19 विश्व कप 2026 के उद्घाटन मैच में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत के इस फैसले को सही साबित किया युवा तेज गेंदबाज़ हेनिल पटेल ने, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाज़ी से यूएसए के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया. अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 39 रन पर 5 विकेट खो दिए. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की और पहले 10 ओवरों में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने के मौके नहीं दिए.

कौन हैं स्विंग स्टार हेनिल पटेल?

गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 18 वर्षीय हेनिल पटेल भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के एक प्रमुख तेज गेंदबाज हैं. वह अपनी सटीक लाइन-लेंथ और दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की महारत के लिए जाने जाते हैं. घरेलू क्रिकेट में भी इनका जलवा रहा है और इसके साथ ही वो यूथ टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन से वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह पक्की की है.

हेनिल ने घरेलू स्तर पर गुजरात के लिए खेलते हुए लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी मुख्य ताकत नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है, जिसे उन्होंने आज के मैच में भी साबित किया. वह अक्सर बल्लेबाजों को अपनी आउटस्विंगर से फंसाते हैं.

हेनिल पटेल का मैच में शानदार प्रदर्शन

खबर लिखे जाने तक, हेनिल पटेल ने यूएसए के खिलाफ बेहतरीन स्पैल डालते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. 6 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 14 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले और इस दौरान उनकी इकोनॉमी 2.30 की रही. उन्होंने अपनी स्विंग और गति से अमेरिकी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर टीम इंडिया को हावी होने का मौका दिया.

अमेरिकी टीम को पहला झटका दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर लगा, जब अमरिंदर गिल 7 गेंदों में महज 1 रन बनाकर आउट हो गए. सलामी बल्लेबाज साहिल गर्ग ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. तब टीम का स्कोर 29 रन था. यूएसए को कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव से टीम को काफी उम्मीद थी, लेकिन वे बिना खाता खोले आउट हो गए अभी टीम का स्कोर 34 रन ही था.

चौथा विकेट अर्जुन महेश के रूप में गिरा, जो 29 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए. भारत के लिए हेनिल पटेल ने कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने 6 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, दीपेश देवेंद्रन ने 5 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया.