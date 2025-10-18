कौन हैं अंतुम नकवी? जिनका बेल्जियम में हुआ जन्म, मगर जिम्बाब्वे की तरफ से करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डेब्यू

Who is Antum Amir Naqvi? बेल्जियम में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज अंतुम आमिर नकवी जिम्बाब्वे की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू के लिए तैयार हैं. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी एकमात्र टेस्ट मैच के लिए चुनी गई जिम्बाब्वे की 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. ब्रुसेल्स में 5 अप्रैल 1999 को जन्मे अंतुम नकवी महज चार साल की उम्र में परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए थे. यहां उन्होंने कमर्शियल एयरलाइन पायलट का लाइसेंस हासिल किया, लेकिन क्रिकेट में करियर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इस करियर को छोड़ना पड़ा. इसके बाद वह जिम्बाब्वे आ गए. अंतुम नकवी ने हाल ही में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हता प्राप्त की हैं.

अंतुम नकवी ने अपने करियर में 19 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले, जिसमें 6 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1,626 रन बनाए हैं. जनवरी 2024 में वह जिम्बाब्वे की ओर से प्रतिनिधि क्रिकेट के किसी भी स्तर पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने.

22 लिस्ट-ए मुकाबलों में अंतुम ने 61.23 की औसत के साथ 1,286 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 5 अर्धशतक लगाए. वहीं, 12 टी20 मुकाबलों में इस बल्लेबाज ने 40 की औसत के साथ 320 रन जुटाए हैं.

अपने सबसे हालिया फर्स्ट क्लास मैच में अंतुम नकवी ने जिम्बाब्वे-ए के लिए खेलते हुए पिछले हफ्ते हरारे में एमसीसी के विरुद्ध 68 और 108 रन की पारी खेली थी.

अंतुम नकवी के अलावा, तेज गेंदबाज टिनोटेंडा मापोसा को भी मौका मिला है. मापोसा जिम्बाब्वे के लिए एक वनडे और 13 टी20 मैच खेल चुके हैं. इस खिलाड़ी के पास भी टेस्ट में डेब्यू का मौका है.

इस टीम की कमान क्रेग एर्विन के हाथों में है. ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रजा और ब्लेसिंग मुजारबानी टीम को अनुभव प्रदान करेंगे. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा और ऑलराउंडर ब्रैड इवांस टेस्ट टीम में लौट आए हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि सीन विलियम्स व्यक्तिगत कारणों से टीम से बाहर हैं. अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 20-24 अक्टूबर के बीच हरारे में खेला जाएगा.

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए जिम्बाब्वे की टीम

क्रेग एर्विन (कप्तान), ब्रायन बेनेट, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, रॉय कैया, तनुनुर्वा मकोनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजारबानी, अंतुम नकवी, रिचर्ड नगारवा, सिकंदर रजा, तफदजवा त्सिगा, ब्रेंडन टेलर और निक वेल्च.

