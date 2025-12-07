आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था, 20 तो दम घुटने से मरे, गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी

गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्‍लब में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की सूचना आधी रात के आसपास मिली और करीब दो घंटे की मशक्‍कत के बाद आग पर काबू पाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुए हादसे पर दुख व्‍यक्‍त किया है. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना को राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण बताते हुए कहा कि मरने वालों में ज्यादातर किचन में काम करने वाले कर्मचारी थे. नाइट क्लब में आग से निपटने के नियमों का पालन नहीं हो रहा था. लापरवाह अफसरों ने इस क्लब को चलाने की अनुमति दी थी.

पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है. राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है."

साथ ही पीएम मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

गोवा के सीएम ने बताया दुर्भाग्‍यपूर्ण

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना को राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्‍यक्‍त की है. सीएम सावंत ने बताया कि मृतकों में ज्‍यादातर क्लब के रसोई कर्मचारी थे, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं. उन्होंने बताया कि मरने वालों में "तीन से चार पर्यटक" भी शामिल थे. मौके पर पहुंचे सावंत ने बताया कि 23 लोगों में से तीन की जलने से और बाकी की दम घुटने से मौत हो गई. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था.

आग आधी रात के बाद रोमियो लेन के पास बर्च में लगी. राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में स्थित यह लोकप्रिय पार्टी स्थल पिछले साल खुला था.

सावंत ने कहा, "हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी."

सावंत ने कहा, "राज्य में पर्यटन के चरम मौसम के दौरान यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है." मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हम घटना की विस्तृत जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

12.04 पर पुलिस को मिली थी सूचना

गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस को आधी रात के कुछ देर बाद अलर्ट मिला. उन्‍होंने कहा, "अरपोरा के रेस्टोरेंट-कम-क्लब में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. रात 12:04 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को आग लगने की सूचना मिली और पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं. आग पर अब काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं. कुल 23 लोगों की मौत हुई है. पुलिस इस घटना के कारणों की जांच करेगी और हम निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करेंगे."

डीजीपी ने कहा है कि जांच में क्लब के सुरक्षा उपायों, गैस कनेक्शन प्रणालियों और आपातकालीन निकास योजना की भी जांच की जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ था. नाइट क्लब को फिलहाल सील कर दिया गया है और मालिकों और प्रबंधन से पूछताछ जारी है.

अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. उन्‍होंने बताया कि घायलों को चिकित्सा सहायता और मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं.

मृतकों में ज्‍यादातर स्‍थानीय लोग

भाजपा विधायक माइकल लोबो ने कहा, "...मैं इस घटना से दुखी हूं. 23 लोग मारे गए हैं, जिनमें तीन महिलाएं और 20 पुरुष हैं. कुछ पर्यटक हैं, जबकि ज्‍यादातर स्थानीय लोग हैं जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे. हमें गोवा के बाकी सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करना होगा, जो बहुत जरूरी है. पर्यटक हमेशा से गोवा को एक बहुत सुरक्षित जगह मानते आए हैं, लेकिन आग लगने की घटना बहुत परेशान करने वाली है और ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए. पर्यटक और इन जगहों पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है..."

गैस सिलेंडर में विस्‍फोट से हादसा

गोवा पुलिस ने घटना को लेकर बताया कि यह हादसा रात को उस वक्‍त हुआ जब रसोई के पास रखे एक गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आग ने कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला. कई दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि विस्फोट के समय क्लब के अंदर रोजाना की तरह तैयारी और बंद करने का काम चल रहा था. संभावना जताई जा रही है कि गैस रिसाव के कारण यह विस्फोट हुआ. स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और जिला अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.