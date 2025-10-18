IND vs AUS: ODI कप्तानी मिलने के बाद अब कैसे हैं रोहित और शुभमन के बीच रिश्ते? गिल ने तोड़ी चुप्पी

India vs Australia ODI Series 2025: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच की पूर्व संध्या पर अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बातचीत की. 'हिटमैन' शर्मा और किंग कोहली दोनों 19 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में पहली बार गिल की कप्तानी में शिरकत करते हुए नजर आएंगे. दोनों दिग्गज खिलाड़ी साल की शुरुआत में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले के बाद भारतीय जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे.

विराट कोहली और रोहित शर्मा को आदर्श मानता हूं: गिल

वनडे सीरीज के आगाज से एक दिन पूर्व शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माना कि विराट और रोहित उनके आदर्श हैं. 26 वर्षीय नवनियुक्त कप्तान ने बातचीत करते हुए कहा, 'जब मैं बच्चा था, तो मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को अपना आदर्श मानता था. वे जिस तरह का खेल खेलते थे और उनमें जो भूख थी, उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी. खेल के ऐसे दिग्गजों का नेतृत्व करना और उनसे सीखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.'

रोहित के साथ रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है: गिल

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्तों पर भी खुलकर बातचीत की है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कप्तानी बदलने के बावजूद रोहित के साथ उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है. गिल ने कहा, 'बाहर जो भी बातें चल रही हैं. हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है. बिल्कुल पुराने दिनों जैसा ही सबकुछ है. वह (रोहित शर्मा) बहुत मददगार हैं और हमेशा अपना अनुभव साझा करते रहते हैं. मैं उनसे सुझाव मांगता रहता हूं.'

कैप्टन गिल ने कहा, 'विराट और रोहित भाई दोनों लोगों के साथ मेरे संबंध काफी अच्छे हैं. मैं हमेशा उनकी सलाह लेता रहता हूं और जब अपनी राय देने की बारी आती है तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं.'

सलाह लेने से हिचकिचाऊंगा नहीं: गिल

नवनियुक्त भारतीय कप्तान ने कहा, 'मुझे यकीन है कि इस सीरीज में ऐसे कई मौके आएंगे जब मैं उनसे सीख पाऊंगा.

अगर मुझे परिस्थिति मुश्किल नजर आई तो मैं उनसे सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं.'

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल.

