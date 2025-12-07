विज्ञापन
Gautam Gambhir predicts a bright future for Yashasvi Jaiswal: गौतम गंभीर ने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे में जीत और सीरीज में 2-1 से जीत के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दो खिलाड़ियों के बारे में बात की जिसे वो भारत का सुपरस्टार मानते हैं.

IND vs SA: वनडे सीरीज में जीत के बाद गौतम गंभीर ने की भविष्यवाणी, इन दो खिलाड़ियों को बताया भविष्य का सुपरस्टार
Gautam Gambhir, IND vs SA: गंभीर का बड़ा बयान
  • भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की प्रशंसा की
  • उन्होंने दोनों खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य बताया
  • ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे वनडे में 40 रन पर दो विकेट गिरने के बाद अपना पहला वनडे शतक बनाया
Gautam Gambhir:  भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे में जीत और सीरीज में 2-1 से जीत के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की तारीफ की और उनका भविष्य उज्जवल बताया. गौतम गंभीर ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि ऋतुराज एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. इसलिए हम उन्हें इस सीरीज में मौका देना चाहते थे. इस मौके को उन्होंने अच्छे से भुनाया. दूसरे वनडे में हम 40 रन पर 2 विकेट खोकर दबाव में थे. उस स्थिति में आकर उन्होंने शतक लगाया। यह उनकी क्षमता है."

यशस्वी जायसवाल के बारे में गंभीर ने कहा कि जायसवाल के करियर की यह शुरुआत है. वह क्षमतावान खिलाड़ी हैं और टेस्ट क्रिकेट में वह क्या कर सकते हैं, ये हम सभी देख चुके हैं. गंभीर ने कहा कि गायकवाड़ और जायसवाल दोनों को मौके मिलेंगे. दोनों का भविष्य उज्जवल है. कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में जगह नहीं बना सके. दोनों की अनुपस्थिति में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया। गायकवाड़ पहले मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया. गायकवाड़ ने 83 गेंद पर 12 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 105 रन की पारी खेली.

यशस्वी जायसवाल को भी शुभमन गिल की अनुपस्थिति की वजह से ही रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत का मौका मिला. पहले दो वनडे में जायसवाल सस्ते में आउट हो गए. विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे में उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया और 121 गेंद पर 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 116 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे. इस शतक के साथ ही जायसवाल भारत के उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है.

Gautam Gambhir, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Ruturaj Dashrat Gaikwad, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
