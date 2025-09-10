विज्ञापन
uae vs india: जानें फ्री में कहां देखें पाएंगे भारत-यूएई Live Streaming मुकाबला

uae vs india where to watch asia cup: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत की है.

uae vs india: जानें फ्री में कहां देखें पाएंगे भारत-यूएई Live Streaming मुकाबला
India vs United Arab Emirates LIVE Telecast, Asia Cup 2025 : कहां देख पाएंगे भारत-यूएई का मैच
  • संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भारत बुधवार को अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा.
  • यूएई के खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है जो उन्हें उच्च स्तर के क्रिकेट का अनुभव प्रदान करेगा
  • एशिया कप मैचों का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी.
uae vs india where to watch asia cup: खिताब का प्रबल दावेदार भारत एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को जब मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (IND vs UAE Free Live Streaming) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत कर चुका है. भारत ने बुधवार को एशिया कप के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया. इस मैच से शुभमन गिल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी कर रहे हैं और वह अपने पंजाब के साथी अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. टीम शीट के अनुसार, कप्तान सूर्यकुमार यादव को तिलक वर्मा और संजू सैमसन से आगे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है, जिन्हें क्रमशः चौथे और पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करनी है. भारत जसप्रीत बुमराह के रूप में एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ उतर रहा है, जबकि दूसरा तेज गेंदबाजी विकल्प हार्दिक पांड्या हैं.

यूएई के लिए बड़ा मौका

यूएई के खिलाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा. जसप्रीत बुमराह का सामना करना या शुभमन गिल को गेंदबाज़ी करना किसी एसोसिएट देश के क्रिकेटर के जीवन में आम बात नहीं है और एशिया कप उन्हें खेल के वास्तविक माहौल से अवगत कराएगा. भारतीय टीम में संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा की पहेली फिलहाल सुलझ गई है. जितेश की फिनिशर की भूमिका को सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी पर प्राथमिकता मिलना तय है.

यूएई के लिए यह टूर्नामेंट अपना कौशल दिखाने का एक शानदार अवसर है. मुहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा और सिमरनजीत सिंह जैसे खिलाड़ी अनुभवी कोच लालचंद राजपूत के मार्गदर्शन में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं.

ऐसा है रिकॉर्ड

बात अगर रिकॉर्ड की करें तो दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मैच होगा. टीम इंडिया ने टी20 इतिहास में यूएई के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला, जिसमें नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की.  यह मैच 3 मार्च 2016 को मीरपुर में खेला गया. टी20 एशिया कप के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 81 रन ही बना सकी. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 10.1 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली.

कब और कहां होगा मैच

दुबई क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

कहां देख पाएंगे फ्री लाइव

भारत बनाम यूएई के बीच फ्री में आप लाइव मुकाबला डीडी फ्री डिश पर देख सकते हैं. वहीं एशिया कप के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्स्ट नेटवर्क के पास है. ऐसे में मैचों का सीधा प्रासरण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. सोनी एचडी 1 पर आग अंग्रेजी कमेंट्री में मैच देख पाएंगे. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपल्बध होगी.

(भाषा से इनपुट के साथ)

