Asia Cup 2025: उमरज़ई ने पहले ही मैच में मचाया तहलाक, नबी का ये बड़ा रिकॉर्ड हुआ धुंआ-धुं

Azmatullah Omarzai Fastest T20I Fifty for Afghanistan: एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई के लिए यादगार रहा. हांगकांग के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उमरजई ने विस्फोटक अर्धशतक लगाया. उनके अर्द्धशतक की मदद से अफगानिस्तान 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाने में सफल रहा. अजमतुल्लाह ने आउट होने से पहले आयुष शुक्ला के ओवर में लगातार तीन छक्के लगाए और फिर ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना अर्द्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने गेंद से भी सफलता हासिल की. अजमतुल्लाह उमरजई ने पहले ही मैच में अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

अजमतुल्लाह का बड़ा रिकॉर्ड (Azmatullah Omarzai Fastest T20I Fifty for Afghanistan)

अजमतुल्लाह उमरजई अब अफगानिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अजमतुल्लाह उमरजई ने 20 गेंद पर अर्धशतक लगाया. अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अफगानिस्तान के किसी भी बल्लेबाज का लगाया यह सबसे तेज अर्धशतक है. उमरजई 21 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौके की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए.

इससे पहले अफगानिस्तान की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड मोहम्मद नबी और गुलाबदीन नायब के नाम था. नबी ने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ 21 गेंद पर अर्धशतक लगाया था. जबकि गुलाबदीन नायब ने भी 21 गेंद पर ही 2024 में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाया था.