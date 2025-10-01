Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग मौत मामले में दो गिरफ्तार, अब गुवाहाटी में होगी पूछताछ

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही, असम सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कल रात नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा को अलग-अलग राज्यों से हिरासत में ले लिया. न्यूज18 की एक रिपोर्ट के अनुसार महंत को बुधवार रात लगभग 12:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया और फिर गुवाहाटी ले जाया गया.

एसआईटी की एक टीम ने गुरुग्राम में रात बिताने के बाद राजस्थान से सिद्धार्थ सरमा को हिरासत में लिया. उन्हें भी जल्द ही असम लाए जाने की उम्मीद है. 52 वर्षीय असमिया संगीत के इस दिग्गज का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया था. उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया और बाद में रविवार सुबह एक कमर्शियल फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचाया गया.

जुबीन गर्ग का 23 सितंबर को गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार जुबीन गर्ग की बहन पाल्मे बोरठाकुर ने किया. गायक की विधवा गरिमा सैकिया, 'गोल्डी' को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़ीं. जुबीन अपने दोस्तों और परिवार के बीच 'गोल्डी' नाम से जाने जाते थे.

सोनापुर के कमरकुची गांव स्थित श्मशान घाट पर ज़ुबीन को गन सैल्यूट से सलामी दी गई. अपने प्रिय गायक को भावभीनी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग श्मशान घाट पर जमा हुए थे.