'मजबूरी का नाम मोहसिन नकवी'... जब ACC की AGM में पाक ने टेके घुटने, देनी पड़ी भारत को जीत की बधाई

Mohsin Naqvi, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का समापन तो हो चुका है. मगर खिताब को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. जारी उठापटक के बीच बीते मंगलवार (30 सितंबर) को एसीसी की वार्षिक आम बैठक संपन्न हुई. यहां भी ट्रॉफी विवाद का मुद्दा शीर्ष पर रहा. बैठक के दौरान एक ऐसा वाक्या घटा जिसके लिए पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की जमकर किरकिरी हो रही है.

दरअसल, एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम बधाई की हकदार थी. मगर नकवी ने बैठक के दौरान केवल नेपाल और मंगोलिया को बधाई दी. हाल ही में नेपाल की टीम ने सबको चौंकाते हुए दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करारी शिकस्त दी है.

नेपाल और मंगोलिया को दी बधाई

इसके अलावा उन्होंने मंगोलिया को एसीसी का सदस्य बनने पर भी बधाई दी. मगर टीम इंडिया की जीत के लिए एक टूक नहीं कहा. जिसके बाद राजीव शुक्ला के साथ बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे शेलार ने सवाल उठाया कि नकवी ने एशिया कप का खिताब जितने वाली भारतीय टीम को बधाई क्यों नहीं दी?

नकवी ने दबाव बढ़ने के बाद भारत को दी बधाई

परिणाम यह रहा कि दबाव बढ़ने के बाद नकवी को भारतीय टीम को भी बधाई देनी पड़ी. मीडिया सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया के खिताब जीतने के बाद नकवी ट्रॉफी देने के लिए मैदान में करीब एक घंटे तक कार्टून की तरह खड़े रहे. मगर भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली. यही वजह है कि वह बैठक के दौरान भारतीय टीम कि बड़ाई करने से बच रहे थे.

एसीसी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी

मोहसिन नकवी मौजूदा समय में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं. इसके अलावा वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं. पाकिस्तान की मौजूदा सरकार में उन्हें गृह और नारकोटिक्स कंट्रोल मंत्री का अहम पद भी दिया गया है. अप्रैल 2025 में उन्हें एसीसी का अध्यक्ष चुना गया था.

