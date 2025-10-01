विज्ञापन
दशहरे पर भी भिगोएगी बारिश, घने बादलों ने दिल्ली, नोएडा को घेरा, जानें अगले 3 दिन मौसम का हाल

Aaj Ka Mausam: 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादल रहेंगे और 6 अक्टूबर को फिर से काले बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान झमाझम बारिश हो सकती है. जानें दशहरे पर कैसा रहेगा अन्य राज्यों का मौसम.

दशहरे पर भी भिगोएगी बारिश, घने बादलों ने दिल्ली, नोएडा को घेरा, जानें अगले 3 दिन मौसम का हाल
Weather Update: आज कहां-कहां होगी बारिश
  • दिल्ली-NCR में 30 सितंबर को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जगह-जगह पानी भर गया. वहीं गर्मी से भी राहत मिली है.
  • IMD ने दशहरे पर दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश का अनुमान जताया है. अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है.
  • बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर बना हुआ है.
नई दिल्ली:

मौसम के रंग भी निराले हैं. कभी तेज धूप गर्मी तो पलभर में घनघोर अंधेरा और झमाझम बारिश. यही हाल मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर का रहा. बारिश से पूरा दिल्ली-एनसीआर पानी-पानी हो गया. हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत जरूर मिल गई है. मंगलवार का दिन दिल्ली वालों के लिए काफी खुशनुमा रहा. बारिश का दौर सुबह 10.30 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे कर जारी रहा. इस दौरान इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. वहीं पूरे दिन काला अंधेरा छाया रहा और तेज हवाएं चलीं. जहां एक तरफ बारिश ने गर्मी की तपिश को कम किया है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जलभराव से जूझना पड़ रहा है. दशहरे पर मौसम कैसा रहेगा इसका जवाब भी मौसम विभाग ने दे दिया है. दशहरे तक मौसम का यही मिजाज जारी रहेगा.

दशहरे पर दिल्ली में बारिश होगी या नहीं?

IMD ने दिल्ली-NCR में 1 और 2 अक्टूबर यानी कि नवमी और दशहरे पर भी बारिश का अनुमान जताया है. दोनों दिन तेज बारिश हो सकती है. ये पूरा हफ्ता ही बढ़ते तापमान को राहत देने वाला jरहेगा. 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादल रहेंगे और 6 अक्टूबर को फिर से काले बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान झमाझझम बारिश हो सकती है.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

दिल्ली की बारिश में बह गया शख्स

दिल्ली के महरौली इलाके में तेज बारिश की वजह से एक शख्स पानी में बह गया. बारिश की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज था जिसकी वजह से वह बहता हुआ नाले में चला गया. इस घटना की जानकारी पुलिस को मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे मिली. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है. लापता शख्स की पहचान 33 साल के देवेंद्र के तौर पर हुई है.

मॉनसून गया फिर क्यों हो रही बारिश?

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दो अलग-अलग कम दबाव क्षेत्रों की वजह से आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश, हवाएं देखी जा सकती हैं. इस दौरान दिल्ली से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक बारिश देखी जा रही है. दरअसल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है. यह रेखा वेरावल, भरूच, झांसी उज्जैन और शाहजहांपुर से होकर गुजर रही है.

कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. उमस से लोगों का हाल बुरा है. पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है. लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने जा रहा है. IMD के मुताबिक, 1, 2, 3 और 4 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है.

 1 और 2 अक्टूबर को यानी कि दशहरा के मौके पर गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, कुशीनगर,देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, भदोही, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र और जौनपुर जिलों में बारिश हो सकती है.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

दशहरे पर कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड में 1 से 2 अक्टूबर के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा. IMD ने 3,4,5 और 6 अक्टूबर को भी कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मॉनसून की बारिश से उत्तराखंड में इस साल काफी तबाही हुई है. बादल फटने और लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान भी गई है. वहीं सैकड़ों लोग बर्बाद हो गए.

