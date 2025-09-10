IND vs UAE LIVE Updates, Asia Cup 2025: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें संयुक्त अरब अमीरात को हराकर जीत के साथ अपने एशिया कप अभियान का आगाज करने की होगी. यूएई के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा. भारतीय टीम की कोशिश इस मैच से अपने टीम संजोयन और दुबई की पिच को लेकर सवाल तलाशने की होगी. एशिया कप में भारत और यूएई सिर्फ एक बार भिड़े हैं और टीम इंडिया ने वो मुकाबलाा अपने नाम किया था. आज यह भी देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से किसे बाहर बैठना पड़ेगा. इसके अलावा क्या कुलदीप यादव प्लेइंग XI का हिस्सा होगा, वह भी देखना मजेदार होगा. (Live Scorecard)
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर भी नजरें होंगी. जो बीते कुछ समय से अंतरराष्ट्री टी20 क्रिकेट में अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं. हालांकि, आईपीएल में उन्होंने जोरदार वापसी की थी. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के चलते इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हो रहा है. भारत टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब बहुत अधिक मैच नहीं खेलेगा? ऐसे में यह टूर्नामेंट उसके लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी सवालों के जवाब तलाशने का मौका है.
ऐसा है दोनों टीमों का स्क्वाड
भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम सिंह, दुबे
संयुक्त अरब अमीरात टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद खान, डायन रोहिद मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह
India vs United Arab Emirates LIVE: क्या संजू और कुलदीप को मौका मिलेगा
यूएई के खिलाफ जिस पर सबकी नजरें होंगी, वो है टीम संयोजन. भारत की प्लेइंग XI क्या होगी. क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा. वरुण चक्रवर्ती की जगह पक्की है, ऐसे में कुलदीप क्या संयोजन में फिट बैठ पाएंगे? क्या भारत हर्षित राणा को मौका देगा? यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है.
मोर्कल ने कुलदीप यादव के बारे में कहा,"मुझे लगता है कि वह एक बेहद पेशेवर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने करियर में काफी ओवर डाले हैं. उन्हें अच्छी तरह से पता है कि टी20 और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है. हम सिर्फ उन्हीं चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हैं."
भारत ने इस साल की शुरुआत में दुबई में हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट के दौरान चार स्पिनर्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, लेकिन मोर्कल का मानना है कि इस बार हालात एक अलग रणनीति की मांग कर सकते हैं. भारत अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि यूएई के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कितने स्पिनर्स को शामिल किया जाए.
मोर्ने मोर्कल ने कहा,"हमें फिर से विकेट पर जाकर देखना होगा. मुझे लगता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, तब यहां की पिच पर काफी क्रिकेट खेला गया था." उन्होंने कहा, "हम जल्द पिच का मुआयना करेंगे. मुझे लगता है कि मैदान पर काफी घास है. इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल योजना के मुताबिक, हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं. मैच के दिन फैसला लिया जाएगा."
IND vs UAE LIVE Score: कैसी रहेगी दुबई की पिच
सबसे अधिक सवाल दुबई की पिच को लेकर हैं. पिच पर थोड़ी घास है. भारत इसी साल यहां फरवरी-मार्च के बीच खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में चार स्पिनर्स के साथ उतरा था. दुबई में 9 मार्च 2025 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है. अब यहां नए क्रिकेट सीजन की शुरुआत हो रही है. ऐसे में तेज गेंदबाजों का दबदबा ज्यादा रह सकता है. यहां खिलाड़ियों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. दुबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मैच के समय तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुन सकती है. मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.
India vs United Arab Emirates LIVE: दुबई में कैसा है भारत का रिकॉर्ड
भारत एशिया कप 2025 के लीग स्टेज के अपने दो मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले हैं. दुबई में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है. भारतीय टीम ने साल 2021 से अब तक यहां सिर्फ 9 मुकाबले खेले, जिसमें 5 जीते, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. भारत ने इस मैदान पर 24 अक्टूबर 2021 को पहला टी20 मैच खेला था, जिसमें पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से शिकस्त झेली. 31 अक्टूबर को टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.
IND vs UAE LIVE: दूसरी बार भिड़ेंगे भारत और यूएई
यह दूसरी बार होगा, जब भारत और यूएई टी20 अंतरराष्ट्रीय में भिड़ेंगे. दोनों देश इससे पहले आखिरी बार 2016 एशिया कप में भिड़े थे. जिसमें यूएई को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. मीरपुर में 3 मार्च 2016 को हुए मुकाबले में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 81 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 10.1 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली थी. दोनों देश एक बार फिर 9 साल बाद भिड़ने को तैयार हैं. यूएई ने इस दौरान प्रगति तो की है, लेकिन इतनी नहीं कि वह भारत जैसी मजबूत टीम को हरा पाए.
India vs United Arab Emirates LIVE:
India vs United Arab Emirates LIVE: नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. बस थोड़ी देर में भारत दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत करेगा.