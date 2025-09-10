IND vs UAE LIVE Updates, Asia Cup 2025: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें संयुक्त अरब अमीरात को हराकर जीत के साथ अपने एशिया कप अभियान का आगाज करने की होगी. यूएई के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा. भारतीय टीम की कोशिश इस मैच से अपने टीम संजोयन और दुबई की पिच को लेकर सवाल तलाशने की होगी. एशिया कप में भारत और यूएई सिर्फ एक बार भिड़े हैं और टीम इंडिया ने वो मुकाबलाा अपने नाम किया था. आज यह भी देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से किसे बाहर बैठना पड़ेगा. इसके अलावा क्या कुलदीप यादव प्लेइंग XI का हिस्सा होगा, वह भी देखना मजेदार होगा. (Live Scorecard)

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर भी नजरें होंगी. जो बीते कुछ समय से अंतरराष्ट्री टी20 क्रिकेट में अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं. हालांकि, आईपीएल में उन्होंने जोरदार वापसी की थी. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के चलते इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हो रहा है. भारत टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब बहुत अधिक मैच नहीं खेलेगा? ऐसे में यह टूर्नामेंट उसके लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी सवालों के जवाब तलाशने का मौका है.

ऐसा है दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम सिंह, दुबे

संयुक्त अरब अमीरात टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद खान, डायन रोहिद मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह