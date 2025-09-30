विज्ञापन
75 साल के दूल्हे की 35 साल की महिला से शादी, सुहागरात के बाद मौत, पूरे गांव में हो रहीं ऐसी बातें

75 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपनी उम्र से लगभग आधी, 35 वर्षीय महिला से शादी रचाई, लेकिन सुहागरात के बाद ही उसकी मौत हो गई. इस अप्रत्याशित घटना से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

जौनपुर:

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को सकते में डाल दिया है. यहां 75 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपनी उम्र से लगभग आधी, 35 वर्षीय महिला से शादी रचाई, लेकिन सुहागरात के बाद ही उसकी मौत हो गई. इस अप्रत्याशित घटना से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब सबकी नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं. 

75 की उम्र में दूसरी शादी का फैसला

यह मामला जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है. यहां के रहने वाले संगरू राम (75) की पहली पत्नी का निधन एक साल पहले हो गया था. संतानहीन संगरू राम अकेले खेती-बारी संभाल रहे थे. परिवार वालों ने उन्हें दोबारा शादी न करने की सलाह दी, लेकिन संगरू राम ने किसी की नहीं सुनी.

आखिरकार, 29 सितंबर को उन्होंने जलालपुर क्षेत्र की रहने वाली मनभावती (35) के साथ पहले कोर्ट मैरिज की. फिर मंदिर में सात फेरे लिए. मनभावती की मानें तो संगरू राम ने उनसे कहा था, "तुम मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा."  

सुहागरात बनी मौत की रात

शादी की रात दोनों देर तक बातें करते रहे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई. अगली सुबह अचानक बुजुर्ग दूल्हे संगरू राम की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मनभावती के लिए यह शादी का जश्न पलभर में मातम में बदल गया. पूरे गांव में इस किस्से की गूंज है. चौपाल से लेकर खेत-खलिहानों तक बस इसी घटना की चर्चा हो रही है. 

भतीजों ने रोका अंतिम संस्कार, जांच की मांग

इस घटना के बाद गांव में कई तरह की बातें हो रही हैं. कोई इसे किस्मत का खेल बता रहा है, तो कई लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं. मामले में नया मोड़ तब आया जब संगरू राम के दिल्ली में रह रहे भतीजों को सूचना मिली. उन्होंने गांव आकर फिलहाल अंतिम संस्कार रोक दिया है. उनका कहना है कि उनकी मौजूदगी के बिना चिता नहीं जलेगी. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मामला पुलिस के पास जाएगा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा. या यह बस एक दुखद हादसा मानकर रह जाएगा. गांव में फ़िलहाल सुहागरात की जगह मौत की रात की खौफनाक चर्चा ही माहौल गरमा रही है.

