जिंदगी के मुश्किल दौर में महाभारत के श्रीकृष्ण, बच्चे करते है ऐसा व्यवहार, बोले- आपको पापा कहने में आती है शर्म

बीआर चोपड़ा की महाभारत में श्रीकृष्ण का रोल निभाकर नितीश भारद्वाज फेमस हुए थे. एक्टर एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने केस को लेकर बच्चों के रिएक्शन के बारे में बताया है.

नई दिल्ली:

महाभारत के श्रीकृष्ण तो आपको याद ही होंगे. इस रोल को नितीश भारद्वाज निभाकर घर-घर में फेमस हो गए थे. ये एक्टर अब एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. उनकी अलग हो चुकी पत्नी स्मिता गेट के साथ लीगल लड़ाई चल रही है. दोनों ही तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर चुके हैं. अब नितीश की पत्नी ने भोपाल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने एक्टर पर मानसिक शोषण के आरोप लगाए हैं. नितीश ने हाल ही में इस मुद्दे पर बात की साथ ही बताया कि कैसे केस की वजह से उनका और बच्चों के बीच रिश्ता खराब हो गया है.

बच्चों ने कही ये बात
टाइम्स नाऊ को दिए इंटरव्यू में नितीश ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी के साथ लड़ाई ने बच्चों को उनसे दूर कर दिया है. नितीश ने न सिर्फ स्मिता के सभी दावों का गलत ठहराया, बल्कि उन्हें झूठा भी बताया. उन्होंने बताया कि कैसे शादी के हर कदम पर उन्होंने कई मौकों पर झूठ बोला है. अपने बच्चों के बारे में बताते हुए नितीश उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं. नितीश ने कहा- मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, हमे आपको पापा कहते हुए शर्म आती है. उसके पांच मिनट बाद वो उठी और मुझे दरवाजा दिखा दिया.

बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहा हूं
नितीश ने आगे कहा- अगर वो स्मिता की डिमांड मान लेते हैं. बच्चों की कस्टडी के साथ पैसा दे देते हैं तो वो तलाक के कागज साइन कर देगी. मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं. मैं नहीं चाहता वो स्मिता की तरह बनें.

बता दें स्मिता और नितीश साल 2009 में शादी के बंधन में बंधे थे. 2019 में दोनों अलग हो गए थे. तब से उनके तलाक का फैसला पेंडिंग पड़ा है. इस समय नितीश और स्मिता बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं.

