विज्ञापन

वरुण धवन ने घर में की महाष्टमी की पूजा, लोगों की गई बर्तन पर नजर, सोशल मीडिया पर लेने लगे मजे

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपने घर में महाअष्टमी का पूजन किया है, लेकिन फैंस ने उसमें भी कमी निकाल दी.

Read Time: 2 mins
Share
वरुण धवन ने घर में की महाष्टमी की पूजा, लोगों की गई बर्तन पर नजर, सोशल मीडिया पर लेने लगे मजे
वरुण धवन ने अपने घर में महाअष्टमी का पूजन किया
नई दिल्ली:

आज देशभर में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी मनाई जा रही है और कल नवमी का पूजन होगा. महाअष्टमी को घर में सुख-समृद्धि के लिए आठ कन्याओं का पूजन किया जाता है. बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपने घर में महाअष्टमी का पूजन किया है, लेकिन फैंस ने उसमें भी कमी निकाल दी. मंगलवार को साधारण जनमानस से लेकर या कई बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस ने महाष्टमी की पूजा की. एक्टर वरुण धवन ने सोशल मीडिया पोस्ट अपडेट किया है, जिसमें वह छोटी-छोटी कन्याओं से घिरे बैठे हैं. सभी बच्चियां स्कूल ड्रेस में दिख रही हैं और वरुण कैजुअल कपड़ों में बच्चियों के साथ ही खाना खा रहे हैं. दूसरी फोटो में एक्टर ने महाअष्टमी के भोग की थाली भी शेयर की है, जिसमें हलवा, सब्जी, खीर और पूड़ी है.

वरुण ने कैप्शन में लिखा, "दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं." एक्टर के पोस्ट पर फैंस मां के जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन कुछ यूजर्स को एक्टर का कन्या पूजन करने का तरीका पसंद नहीं आया. यूजर्स का कहना है कि एक्टर खुद तो स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं, लेकिन बच्चियों को प्लास्टिक की प्लेट में खाना दिया है. एक यूजर ने लिखा, "सर, आप खुद स्टील की प्लेट में खाना खा रहे हैं और अपने बच्चों को प्लास्टिक की थाली में खाना खिला रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है."

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "बच्चों की थाली अलग है??? पेपर वाली थाली..ये तो गलत बात है." यूजर्स ने एक्टर की चटकी हुई प्लेट भी नोटिस कर ली. उनका कहना है कि आपके घर में भी, हमारे घर की तरह, चटके हुए बर्तन यूज होते हैं." वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में एक्टर के अलावा जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varun Dhawan, Varun Dhawan Navratri, Varun Dhawan News, Varun Dhawan Latest News, Varun Dhawan Instagram, Navratri 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com