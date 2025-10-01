विज्ञापन
जुबीन गर्ग की कैसे हुई मौत, पुलिस ने करीबियों को किया गिरफ्तार, पत्नी गरिमा ने भी की ये बड़ी मांग

जुबीन गर्ग मामले में श्यामकानु की दिल्ली एयरपोर्ट जबकि सिद्धार्थ शर्मा की गुरुग्राम के पास से गिरफ्तारी हुई है. असम पुलिस आज इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी.

जुबीन गर्ग की कैसे हुई मौत, पुलिस ने करीबियों को किया गिरफ्तार, पत्नी गरिमा ने भी की ये बड़ी मांग
जुबीन गर्ग मामले में दो गिरफ्तार
  • असम पुलिस ने ज़ुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत मामले में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया है
  • गिरफ्तार दोनों आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट और गुरुग्राम के पास से पकड़ा गया और उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया है
  • ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने मौत की घटनाओं की उचित जांच और स्पष्ट जवाबों की मांग की है
गुवाहाटी (असम):

असम सरकार ने लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत मामले की जांच के दौरान पुलिस ने श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने श्यामकानु महंत दिल्ली एयरपोर्ट से जबकि सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों को लेकर गुवाहाटी पहुंच गई है. आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. सिद्धार्थ शर्मा जुबीन के मैनेजर हैं, जबकि श्यामकानु महंत  सिंगापुर इवेंट के ऑर्गनाइज़र हैं. आपको बता दें कि जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने अपने पति की मौत को रहस्यमय बताया है. उन्होंने जुबीन गर्ग के अंतिम समय में होने वाली घटनाओं के क्रम की उचित जांच की मांग भी की है. 

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सोमवार को कहा कि उन्हें और उनके परिवार को स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ज़ुबीन गर्ग के साथ असल में क्या हुआ, हमें नहीं पता. यह कैसे हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है. हमें जवाब चाहिए.वह लापरवाही के शिकार हो गए, यह तो तय है, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति की उपेक्षा क्यों की गई? हमें सभी जवाब चाहिए. मुझे जांच पर भरोसा है."

गरिमा ने अपने पति को न केवल एक सार्वजनिक हस्ती, बल्कि अपनी व्यक्तिगत शक्ति का स्रोत बताया. साथ ही उन्‍हें याद करते हुए कहा कि वह मेरे लिए भगवान जैसे थे, जैसे वह अपने प्रशंसकों के लिए थे. उन्होंने हमेशा अपने शब्दों से मेरा मनोबल बढ़ाया. जब वह जीवित थे तो लोग अक्सर उन्हें गलत समझते थे, लेकिन वह कहते थे कि लोग उनकी बातें 10 साल बाद समझेंगे. 

याट पार्टी पर सवाल

गरिमा ने बताया कि उन्होंने अपने पति से आखिरी बार 18 सितंबर को बात की थी. हालांकि उन्होंने सिंगापुर में किसी याट पार्टी का जिक्र नहीं किया था, जहां वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे. उन्होंने कहा, "अगर उन्हें पता होता तो वे मुझे जरूर बताते. उन्हें याट पार्टी के बारे में नहीं पता था. मुझे उम्मीद है कि जांच में इस बारे में पता चलेगा और हमें जवाब मिलेंगे."

साथ ही उन्‍होंने बताया कि उनके पति को एक बीमारी थी और वे दौरे पड़ने की दवाएं ले रहे थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक दवा ली. मैंने उन्हें दवाएं दीं और उनके मैनेजर को भी यह बात पता थी. उन्हें दौरे पड़ते थे और उन्हें समय पर दवा लेनी पड़ती थी.
 

