WTC Points Table: गुवाहाटी टेस्ट के बाद टीम इंडिया को लगा झटका, जानिए कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल

Indian Team in WTC points: गुवाहाटी टेस्ट मैच गंवाने के बाद WTC प्वाइंट टेबल में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है. भारत को गुवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा है.

Team India equation in WTC points

WTC 2025-27 Points Table Update: दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 408 हार का सामना करना पड़ा है. भारत की हार के साथ ही WTC प्वाइंट टेबल में पाकिस्तान को फायदा मिलेगा. भारतीय टीम के दूसरा टेस्ट मैच हारने पर टीम का पॉइंट्स प्रतिशत 48.14 हो गया है., जिससे पाकिस्तान को फायदा मिला है. अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर पहुंच गई है, इससे पहले  पाकिस्तान WTC प्वाइंट टेबल में पांचवें नंबर पर थी. भारतीय टीम अब WTC प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर खिसक गई है. वहीं, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है. गुवाहाटी टेस्ट मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत  75 पर पहुंच गया है.  4 में से 4 मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर है. 

भारतीय टीम कैसे पहुंच सकती है WTC के फाइनल में 

इस हार के बाद क्या भारतीय टीम अभी भी WTC के फाइनल में  पहुंच पाएगी. अब भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27  में 9 मैच बचे हुए हैं. अब यहां से अगर भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचना है तो कुल मिलाकर 8 टेस्ट में जीतना होगा. जिससे भारत का  पॉइंट्स प्रतिशत 70 को पार कर जाएगा.

ऐसे में भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. अब भारत को  2 सीरीज विदेश में खेलनी हैं. पिछले तीन फाइनल को देखें तो उनमें फाइनल में जाने वाली टीमों का प्रतिशत औसतन 64-68 रहा है. यानी भारत को फाइनल तक का सफल तय करना है तो 9 में से 8 टेस्ट मैच हर हाल में जीतने की भरसक कोशिश करनी होगी. 

India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
