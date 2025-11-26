WTC Points Table: गुवाहाटी टेस्ट के बाद टीम इंडिया को लगा झटका, जानिए कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल

WTC 2025-27 Points Table Update: दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 408 हार का सामना करना पड़ा है. भारत की हार के साथ ही WTC प्वाइंट टेबल में पाकिस्तान को फायदा मिलेगा. भारतीय टीम के दूसरा टेस्ट मैच हारने पर टीम का पॉइंट्स प्रतिशत 48.14 हो गया है., जिससे पाकिस्तान को फायदा मिला है. अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर पहुंच गई है, इससे पहले पाकिस्तान WTC प्वाइंट टेबल में पांचवें नंबर पर थी. भारतीय टीम अब WTC प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर खिसक गई है. वहीं, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है. गुवाहाटी टेस्ट मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत 75 पर पहुंच गया है. 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर है.
Congratulations, India is now below Pakistan in the WTC rankings— Veena Jain (@Vtxt21) November 26, 2025
This is the achievement of Gautam Gambhir era 🤡👋 #INDvsSA pic.twitter.com/AcpZAKnL3p
भारतीय टीम कैसे पहुंच सकती है WTC के फाइनल में
इस हार के बाद क्या भारतीय टीम अभी भी WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी. अब भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में 9 मैच बचे हुए हैं. अब यहां से अगर भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचना है तो कुल मिलाकर 8 टेस्ट में जीतना होगा. जिससे भारत का पॉइंट्स प्रतिशत 70 को पार कर जाएगा.
ऐसे में भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. अब भारत को 2 सीरीज विदेश में खेलनी हैं. पिछले तीन फाइनल को देखें तो उनमें फाइनल में जाने वाली टीमों का प्रतिशत औसतन 64-68 रहा है. यानी भारत को फाइनल तक का सफल तय करना है तो 9 में से 8 टेस्ट मैच हर हाल में जीतने की भरसक कोशिश करनी होगी.
