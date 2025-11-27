विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', बारिश मचाएगी तबाही; इन राज्यों में रेड अलर्ट!

Cyclone Senyar: भारत में सेन्यार तूफान का सबसे पहले असर अंडमान, निकोबार पर देखने को मिलेगा. यहां 27 नवंबर को तेज बारिश हो सकती है.आने वाले समय में ये तूफान देश के कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', बारिश मचाएगी तबाही; इन राज्यों में रेड अलर्ट!
भारत में सेन्यार चक्रवात का असर.
  • चक्रवाती तूफान सेन्यार इंडोनेशिया के तट को पार कर बंगाल की खाड़ी की ओर तेज गति से बढ़ रहा है.
  • तूफान के कारण अंडमान निकोबार में भारी बारिश और 28-29 नवंबर को तमिलनाडु में वर्षा की संभावना है.
  • IMD ने मछुआरों और समुद्र तट के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

तक्रवाती तूफान सेन्यार तबाही मचाने के लिए तैयार है. सेन्यार का मतलब होता है शेर, ऐसे में ये शेर इंडोनेशिया के तट को पार कर बहुत ही तेज स्पी़ड से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है. आने वाले समय में ये तूफान भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है. यह सिस्टम इंडोनेशिया से आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में बहुत ही स्पीड से एक्टिव हो रहा है. मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफ़ान "सेनयार" कमज़ोर होकर गहन अवदाब में बदल गया है. एक और गहन अवदाब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका के तट पर है.

ये भी पढ़ें- Cyclone Senyar: बंगाल की खाड़ी में जाग रहा है 'सेन्यार' शेर, जानिए भारत को कितना खतरा

मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि सेन्यार काफी नुकसान कर सकता है. यही वजह है कि मछुवारों और समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को लेकर अलर्ट कर दिया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि सेन्यार इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है और भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है.

भारत के किन राज्यों पर होगा सेन्यार का असर?

सेन्यार तूफान की वजह से अंडमान, निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. जबकि 28-29 नवंबर को अंडमान समेत तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के राज्यों समेत कुछ और जगहों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 80-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस तूफान का सबसे पहले असर अंडमान-निकोबार पर देखने को मिलेगा. यहां 27 नवंबर को तेज बारिश हो सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफान सेन्यार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका भूमध्य रेखीय महासागर के आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है. यहां पर बहुत ज्यादा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसे देखते हुए तमिलनाडु में 26 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभवना जताई गई है. जबकि 29 और 30 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.

भारत में कहां और कब टकराएगा तूफान सेन्यार?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवाती तूफान सेन्यार 29–30 नवंबर को तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट के बहुत ही करीब से गुजरेगा, जिस वजह से बहुत भारी बारिश और समुद्र में तेज हरें उठेंगी. वहीं 80-100 किमी. की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है.

भारत के इन राज्यों में रेड अलर्ट?

तूफान सेन्यार के खतरे को देखते हुए IMD ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं लोगों से 3 दिन तक सतर्कता बरतने की अपील की है. मछुआरों सो समुद्र के पास न जाने की सलाह दे दी गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cyclone Senyar, Cyclone Senyar Impact In India, Cyclone Senyar Rain, Cyclone Senyar Red Alert, Bay Of Bengal Cyclone
Get App for Better Experience
Install Now