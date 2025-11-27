भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', बारिश मचाएगी तबाही; इन राज्यों में रेड अलर्ट!

तक्रवाती तूफान सेन्यार तबाही मचाने के लिए तैयार है. सेन्यार का मतलब होता है शेर, ऐसे में ये शेर इंडोनेशिया के तट को पार कर बहुत ही तेज स्पी़ड से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है. आने वाले समय में ये तूफान भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है. यह सिस्टम इंडोनेशिया से आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में बहुत ही स्पीड से एक्टिव हो रहा है. मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफ़ान "सेनयार" कमज़ोर होकर गहन अवदाब में बदल गया है. एक और गहन अवदाब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका के तट पर है.

ये भी पढ़ें- Cyclone Senyar: बंगाल की खाड़ी में जाग रहा है 'सेन्यार' शेर, जानिए भारत को कितना खतरा

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु:



(i) मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफ़ान "सेनयार" कमज़ोर होकर गहन अवदाब में बदल गया है।



(ii) एक और गहन अवदाब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका के तट पर है। इससे तमिलनाडु में 27-30… pic.twitter.com/bLF51GD86X — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 27, 2025

मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि सेन्यार काफी नुकसान कर सकता है. यही वजह है कि मछुवारों और समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को लेकर अलर्ट कर दिया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि सेन्यार इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है और भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है.

भारत के किन राज्यों पर होगा सेन्यार का असर?

सेन्यार तूफान की वजह से अंडमान, निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. जबकि 28-29 नवंबर को अंडमान समेत तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के राज्यों समेत कुछ और जगहों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 80-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस तूफान का सबसे पहले असर अंडमान-निकोबार पर देखने को मिलेगा. यहां 27 नवंबर को तेज बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफान सेन्यार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका भूमध्य रेखीय महासागर के आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है. यहां पर बहुत ज्यादा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसे देखते हुए तमिलनाडु में 26 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभवना जताई गई है. जबकि 29 और 30 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.

⚠️ IMD Weather Warning



Cyclonic Storm “Senyar” is active over the Strait of Malacca. Heavy to very heavy rainfall is likely over the Andaman & Nicobar Islands on Nov 26–27, and heavy rain on Nov 28–29, 2025.



Stay alert, stay safe, and follow official advisories. 🌧️… pic.twitter.com/KdizyzzFca — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2025

भारत में कहां और कब टकराएगा तूफान सेन्यार?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवाती तूफान सेन्यार 29–30 नवंबर को तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट के बहुत ही करीब से गुजरेगा, जिस वजह से बहुत भारी बारिश और समुद्र में तेज हरें उठेंगी. वहीं 80-100 किमी. की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है.

भारत के इन राज्यों में रेड अलर्ट?

तूफान सेन्यार के खतरे को देखते हुए IMD ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं लोगों से 3 दिन तक सतर्कता बरतने की अपील की है. मछुआरों सो समुद्र के पास न जाने की सलाह दे दी गई है.