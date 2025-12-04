IND vs SA, 2nd ODI: 'लेकिन मेरे नजर में विराट -गायकवाड़.., किसके कारण दूसरे वनडे में मिली हार, हरभजन सिंह ने बताया

Harbhajan Singh on Virat Kohli: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 358 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारत की हार का सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय गेंदबाजों का विफल होना. हर्षित राणा ने 70 रन दिए तो वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने 85 रन खर्च किए, इसके अलावा मार्क्रम ने 110 रन बनाकर भारत से मैच छीन लिया. इसके अलवा जायसवाल ने मार्क्रम का कैच छोड़ दिया था. ये सभी कारण रहे, जिसके परिणाम भारत को हार का सामना करना पड़ा. वहीं, अब भारत की हार को लेकर हरभजन सिंह ने बयान दिया है. भज्जी ने भारत की हार को लेकर बयान दिया है.

क्या रहा हार का कारण

भारत की हार को लेकर भी भज्जी ने कहा, "मुझे एक समय लगा था कि इंडिया को 380 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन विराट और गायकवाड़ दोनों ही 100 रन बनाते ही आउट हो गए, अगर उनमें से कोई एक 140-150 रन बना लेता, तो काम हो जाता. असल में, 358 रन भी डिफेंड कर लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी बॉलिंग के मामले में पीछे रह गए."

विराट कोहली पर उंगली उठाना बंद करें

इसके अलावा भज्जी ने विराट कोहली की पारी को लेकर भी बात की और माना है कि उनके जैसा बल्लेबाज कोई नहीं है. अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन ने कहा कि "कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बदलाव की वजह से किनारे नहीं किया जा सकता. लोग उन्हें नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह नई पीढ़ी है, नए खिलाड़ियों को आना चाहिए. आपके नए खिलाड़ियों में भी ऐसा फिट खिलाड़ी नहीं है. क्या कोई है? अगर आप विराट कोहली पर उंगली उठाकर कह सकते हैं कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो भाई, आप क्या कर रहे हैं?"