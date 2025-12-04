ओबामा से पुतिन तक, वे 7 मौके जब PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर वर्ल्ड लीडर्स का एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया

जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार, 4 दिसंबर की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल का साइड में रखते हुए खुद वहां पहुंचकर उनका स्वागत किया. दोनों नेता गर्मजोशी से मिले, एक-दूसरे को गले लगाया. इतना ही नहीं दोनों एयरपोर्ट से पीएम आवास तक एक ही गाड़ी में गए जहां पुतिन के लिए पीएम मोदी ने प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है. एयरपोर्ट तक खुद जाना पीएम मोदी का दुर्लभ जेस्चर (अपनी भावनाओं को बयां करने का अंदाज) था, जो उन्होंने दुनिया के कुछ ही नेताओं के लिए दिखाया है.

पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर केवल 7 वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया है. चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन थे और कब किन परिस्थितियों में पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को साइड रखा है.

बराक ओबामा (साल 2015)

ऐसा पहला मौका 2015 में था, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे और उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे. तब पीएम मोदी ने एयरपोर्ट जाकर खुद उन्हें रिसीव किया था. इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परमाणु दायित्व के मुद्दे पर अंतिम जोर दिया था, जिसके कारण अरबों रुपये का सौदा छह साल से रुका हुआ था.

शेख हसीना (साल 2017)

अप्रैल 2017 में, पीएम मोदी बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख हसीना के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे. हसीना का यह दौरा खास था क्योंकि वे सात साल के अंतराल के बाद भारत आई थीं. यह यात्रा तीस्ता जल विवाद के बीच हुई थी. तीस्ता समझौते को पूरा करने में विफल रहने के लिए घरेलू स्तर यानी बांग्लादेश में उनकी आलोचना की गई.

शिंजो आबे (साल 2017)

उसी साल, पीएम मोदी ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे का स्वागत किया था. दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध थे जो रणनीतिक संबंधों में भी दिखा. तब भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन को प्लानिंग स्टेज से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. पहली ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने की उम्मीद थी और आबे - जो भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में थे - ने भी ट्रेन के भूमि-पूजन समारोह में भाग लिया.

डोनाल्ड ट्रंप (साल 2020)

2020 में, पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया था. दोनों नेताओं ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में एक रैली की जिसमें 100,000 लोग शामिल हुए.

मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (साल 2024)

जनवरी 2024 में पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने आए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का एयरपोर्ट जाकर स्वागत किया था.

अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी (साल 2025)

इसी साल फरवरी में पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया था.

व्लादिमीर पुतिन (साल 2025)

पीएम मोदी ने आज यानी 4 दिसंबर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया है. पुतिन का यह दौरा खास है क्योंकि वो यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार भारत आए हैं. यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया हुआ है.

