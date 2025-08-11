विज्ञापन
विशेष लिंक

रोहित शर्मा की नई Lamborghini Urus Se कार का नंबर देखा क्या?  छिपा है बड़ा राज

Rohit Sharma buys Lamborghini Urus with special number: कुछ दिन पहले ही मुंबई में रोहित के घर एक लाल रंग की लेम्बोर्गिनी उरुस डिलीवर की गई, क्योंकि रोहित को अपनी पुरानी कार लेम्बोर्गिनी उरुस को ड्रीम11 प्रतियोगिता के विजेता को देनी पड़ी थी.

Read Time: 3 mins
Share
रोहित शर्मा की नई Lamborghini Urus Se कार का नंबर देखा क्या?  छिपा है बड़ा राज
Rohit Sharma’s Lamborghini Urus Number Plate
  • रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी नई लाल रंग की Lamborghini Urus SE कार खरीदी है जिसका नंबर प्लेट 3015 है.
  • नंबर प्लेट 3015 रोहित के दोनों बच्चों के जन्मदिन 30 दिसंबर और 15 नवंबर पर आधारित है.
  • रोहित की पुरानी कार का नंबर 264 था जो उनके वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर को दर्शाता था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

New car number of Rohit sharma:  रोहित शर्मा ने हाल ही में एक नई लग्ज़री कार खरीदी है, जिसका नाम Lamborghini Urus Se . बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुंबई में एक लाल रंग की लेम्बोर्गिनी उरुस डिलीवर की गई, क्योंकि रोहित को अपनी पुरानी कार लेम्बोर्गिनी उरुस को ड्रीम11 प्रतियोगिता के विजेता को देनी पड़ी थी. रोहित की नई कार का नंबर प्लेट नंबर 3015 है, जिसे समझने में फैन्स को ज़्यादा समय नहीं लगा. दरअसल, रोहित ने कार की नंबर प्लेट पर  '3015' नंबर अपने दो बच्चों के बर्थडे के आधार पर रखा है. वहीं, नंबर प्लेट का कुल योग 45 है, जो उनकी अपनी जर्सी का नंबर है.

बता दें कि 30 नंबर रोहित ने अपनी बेटी समायरा के लिए रखा है, जिनका बर्थडे 30 दिसंबर है, तो वहीं, 15 नंबर उन्होंन अपने बेटे अहान के लिए रखा है. जिनका बर्थडे 15 नवंबर है. रोहित की पुरानी कार का नंबर 264 था, जो वनडे क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर को दर्शाता था.  

Lamborghini Urus S की कीमत कितनी है? (What is the price of Lamborghini Urus S?)

कार की बात करें तो, नई Urus SE की कीमत रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.  इस कार की खासियत यह है कि यह 800 हॉर्सपावर की है,  950 एनएम टॉर्क औरयह कार  0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार केवल 3.4 सेकंड में पकड़ लेता है.

रोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं बीसीसीआई

दिग्गज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के वनडे भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है. अगस्त में प्रस्तावित बांग्लादेश के दौरे के रद्द होने के बाद भारत का अगला ODI मैच ऑस्ट्रेलिया में 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की सीरीज में होगा.

बीसीसीआई में एक विचार यह है कि इस जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए भारत ‘ए' के लिए खेलने के लिए बोला जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया की ‘ए' टीम कानपुर में 30 सितंबर, तीन अक्टूबर और पांच अक्टूबर को तीन लिस्ट ‘ए' मैच खेलेगी.

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है. भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे. ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे. (भाषा के इनपुट के साथ)
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Gurunath Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com