राहुल गांधी ने PM मोदी को जन्मदिन पर यूं दी बधाई, ट्वीट कर शुभकामनाएं दीं

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं. पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है. पीएम को उनके जन्मदिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी है. इस लिस्ट में कई और बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हैं.
Wishing Prime Minister Narendra Modi ji a happy birthday and good health.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2025
मल्लिकार्जुन खरगे ने भी किया विश
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है. खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पीएम मोदी को उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं. साथ ही मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं. भगवान उनको दीर्घायु बनाए.
Best wishes to Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji on his birthday.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 17, 2025
May he be blessed with good health and long life.@narendramodi
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है. आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को दी बर्थडे की बधाई
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर कहा, "मेरा सौभाग्य है कि पिछले 8 साल से मैं प्रधानमंत्री मोदी की टीम का सदस्य हूं. उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से मेरा उन्हें जानने का सौभाग्य है. आज हमारे 5 गुरुद्वारा साहिब में प्रधानमंत्री मोदी के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास हो रहा है. हम उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश सेवा में बहुत सारे और सालों की कामना करते हैं.
