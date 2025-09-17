PM Modi Birthday Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. 17 सितंबर को वह अपना 75वां जन्‍मदिन (PM Modi 75th Birthday) मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने फोन कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. जिसका जवाब उन्होंने थैंक्‍यू मेरे दोस्‍त कहकर दिया. देश में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्साह का माहौल है. काशी में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहा है. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे लगाए. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.

LIVE UPDATES...