PM Modi Birthday Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. 17 सितंबर को वह अपना 75वां जन्मदिन (PM Modi 75th Birthday) मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. जिसका जवाब उन्होंने थैंक्यू मेरे दोस्त कहकर दिया. देश में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्साह का माहौल है. काशी में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहा है. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे लगाए. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.
ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने दी जन्मदिन की बधाई तो PM मोदी ने कहा- 'थैंक्यू माई फ्रेंड'
LIVE UPDATES...
ये है पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान
पीएम मोदी अपने 75वां जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से एक पखवाड़े तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य और पोषण अभियान की शुरुआत करेंगे. पीएम धार से 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही वह कई अन्य विकास पहलों का भीअनावरण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे.
PM मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होंगे 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सरकार केंद्र और राज्यों में कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू करेंगी. इस दौरान एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा.
ट्रंप ने बर्थडे विश करने के बाद की पीएम मोदी की तारीफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बर्थडे विश करने के बाद पोस्ट किया, अभी-अभी अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, "अभी-अभी अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए… pic.twitter.com/V0TXLytLAu— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2025
मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं-राहुल नार्वेकर
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कहा, मैं अपनी और समस्त देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इसी तरह राष्ट्र सेवा की शक्ति प्रदान करें.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कहा, "...मैं अपनी और समस्त देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इसी तरह राष्ट्र सेवा की… pic.twitter.com/dgjSL0jmlh— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2025
ईश्वर से पीएम मोदी की लंबी उम्र की प्रार्थना-जीतन राम मांझी
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हु कहा, "हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया ह. हम उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं..
#WATCH | गया, बिहार: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कहा, "हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। हम उन्हें जन्मदिन की हार्दिक… pic.twitter.com/HurjhYWNf7— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2025
सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास अंदाज में पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
ओडिशा के पुरी में सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाकर उनको बधाई दी. पटनायक ने कहा, "पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है और देश कैसे विकसित हो रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी को देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके काम के लिए नमन करते हैं...'
#WATCH | पुरी, ओडिशा: रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाई। (16.09) pic.twitter.com/AgAfkfGSbS— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2025