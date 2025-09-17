Asia Cup 2025 : राशिद खान ने रचा इतिहास, महारिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Rashid Khan record: एशिया कप (Asia Cup 2025, Bangladesh vs Afghanistan, 9th Match) के 9वें मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराकर अहम जीत हासिल की. मैच में पहले बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बनाए थे जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 146 रन ही बना सकी. बांग्लादेश के नसुम अहमद को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. नसुम अहमद ने 4 ओवर में 11 रन देकर दो विकेट लिए जिसने मैच को बदलने का काम किया. (Rashid Khan Creates History)

भले ही अफगानिस्तान यह मैच हार गई लेकिन कप्तान राशिद खान (Rashid Khan record in T20 Asia Cup 2025) ने एशिया कप टी-20 में इतिहास रच दिया. राशिद खान अब टी-20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर राशिद ने भुवनेश्वर कुमार के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया. भुवी ने टी-20 एशिया कप के इतिहास में 13 विकेट लिए थे. वहीं, अब राशिद के नाम 14 विकेट दर्ज हो गए हैं. बता दें कि मैच में राशिद खान ने 4 ओवर में 26 रन लेकर दो विकेट लेने में सफल रहे.

टी-20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज (Most Wickets In T20 Asia Cup)

गेंदबाज विकेट राशिद खान 14 भुवनेश्वर कुमार 13 वानिंदु हसरंगा 12 अमजद जावेद 12 हार्दिक पंड्या 12

राशिद का रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट में उनकी क्लास को बयां करता है. राशिद टी20 क्रिकेट में 650+ विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं वह 700 टी20 विकेट के अद्भुत कारनामे से बस 30 विकेट दूर हैं. राशिद ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में 171 विकेट हासिस कर चुके हैं, जो दुनिया के किसी भी गेंदबाज की ओर से लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं. टी20 क्रिकेट गेंदबाजों के लिए सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन राशिद का टी20 और टी20 इंटरनेशनल में इकॉनमी सात से भी कम है, जिससे इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि वह दुनिया के सबसे महान टी20 स्पिनर हैं.

