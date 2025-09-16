'राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी...', अफरीदी ने की तारीफ तो बोली BJP- अपना नेता बना लो

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ कर दी. फिर क्या था, बीजेपी ने इसे लपक लिया. सत्तारूढ़ पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने का नया मौका मिल गया. राहुल गांधी की तारीफ के वायरल हो रहे वीडियो पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि वो पाकिस्तान के प्रिय रहे हैं. शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं.
शाहिद अफरीदी का भारत के खिलाफ विवादास्पद बयानों का इतिहास रहा है. अफरीदी के बयानों का हवाला देते हुए, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘हाफिज सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी (आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी) राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं. हैरानी नहीं है. भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक साथी मिल जाता है. सोरोस से लेकर शाहिद तक... कांग्रेस = इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस.''
After Hafiz Saeed now Shahid Afridi ( Terror apologist & India hater ) praises Rahul Gandhi… Not surprised! Everyone who hates India finds an ally in Rahul Gandhi & Congress— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 16, 2025
From Soros to Shahid …
INC = Islamabad National Congress
Cong Pak Yaarana is very old
Art 370 to… pic.twitter.com/Od5W7gDcFH
वहीं पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ‘‘कट्टर हिंदू-द्वेषी शाहिद अफरीदी, जो भारत के ख़िलाफ जहर उगलने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अचानक राहुल गांधी की तारीफ़ करने लगे हैं. अफरीदी कहते हैं कि राहुल पाकिस्तान के साथ 'बातचीत' चाहते हैं, जबकि वह पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति की तुलना गाजा में इजराइल की कार्रवाई से करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं. ऐसा क्यों है कि हर भारत-विरोधी व्यक्ति राहुल गांधी में अपना दोस्त ढूंढ लेता है? जब भारत के दुश्मन आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी निष्ठा किस ओर है.''
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "राहुल गांधी को एक नया प्रशंसक मिल गया है - बदनाम पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी! जब भारत के दुश्मन तारीफ़ों की बौछार करते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ है और भारत के ख़िलाफ़ है."
Rahul Gandhi finds a new fanboy — disgraced Pak cricketer Shahid Afridi!— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 16, 2025
When enemies of India shower praises, you know Congress is a party which is against Bharat, with Pakistan
Rahul Gandhi gets endorsement from Pakistan's poster boy.
Rahul hates Indian state, gets support… pic.twitter.com/3yboZ6Jmhe
इधर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के भारत के फैसले को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के साथ शाहिद अफरीदी की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को कांग्रेस से सवाल पूछने में शर्म आनी चाहिए, जबकि वह खुद उनसे संबंध रखे हुए हैं.
गुलु गुलु तुम करो— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) September 16, 2025
चोंचे तुम लड़ाओ
याराना तुम निभाओ
और सवाल हमसे पूछोगे?
शर्म करो घटिया भाजपाईयों pic.twitter.com/gXVGIyf4MP
अफरीदी एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच पर पैनल चर्चा के दौरान बोल रहे थे. पूर्व क्रिकेटर ने बीजेपी की 'बेहद घटिया मानसिकता' की आलोचना करते हुए कहा, "राहुल गांधी की सोच बहुत सकारात्मक है. वह बातचीत के ज़रिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं. क्या एक इज़रायल काफ़ी नहीं है कि आप दूसरा इज़रायल बनने की कोशिश कर रहे हैं?"
अफरीदी का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब रविवार को दुबई में एशिया कप के मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है. इस फैसले को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया.
