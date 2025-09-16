डोनाल्ड ट्रंप ने दी जन्मदिन की बधाई तो पीएम मोदी ने कहा- 'थैंक्यू माई फ्रेंड'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्‍मदिन मनाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने फोन करके उन्‍हें बर्थडे की बधाईयां दी है. पीएम मोदी ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके इसकी जानकारी दी. आपको बता दें कि मंगलवार को ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक फिर से बहाल हुई है. उसके बाद यह फोन कॉल बताती है कि टैरिफ की वजह से दोनों देशों में जो दूरियां आ गई थीं, वह शायद अब कम हो जाएं.

थैंक्‍यू मेरे दोस्‍त...

पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा, मेरे 75वें जन्‍मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक्‍यू, मेरे दोस्‍त राष्‍ट्रपति ट्रंप. आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं.'

Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the… — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, 'भारत के साथ व्यापार वार्ता जारी है और वह आने वाले हफ्तों में अपने 'बहुत अच्छे दोस्त' और समकक्ष नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने आगे कहा था कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि 'हमारे दोनों महान देशों के लिए' एक समझौता हो सकता है!' इसके बाद पीएम मोदी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी ने 'दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य' की अपील की.

मंगलवार को ही ट्रेड टॉक

इस फोन कॉल से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक बहाल हुई है. वाणिज्‍य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने 16 सितंबर, 2025 को भारत का दौरा किया. उन्होंने वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते सहित भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर चर्चा की.'

भारत अमेरिका के रिश्‍ते और टैरिफ

इस साल जुलाई-अगस्‍त में भारत और अमेरिका के रिश्‍ते उस समय तनावपूर्ण हो गए थे जब राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था. अमेरिकी प्रशासन ने 25 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ के साथ रूसी तेल ख़रीदने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बतौर जुर्माना लगाया था. इसके बाद भारत ने टैरिफ को 'अनुचित, अनुचित और अन्यायपूर्ण' बताया था. कुछ दिनों पहले चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के नेताओं के मंच साझा करने के बाद, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका ने 'रूस और भारत को सबसे गहरे, सबसे रहस्‍यमय चीन के हाथों खो दिया है.'

