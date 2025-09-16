विज्ञापन
विशेष लिंक

डोनाल्ड ट्रंप ने दी जन्मदिन की बधाई तो पीएम मोदी ने कहा- 'थैंक्यू माई फ्रेंड'

मंगलवार को ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक फिर से बहाल हुई है. उसके बाद यह फोन कॉल बताती है कि टैरिफ की वजह से दोनों देशों में जो दूरियां आ गई थीं, वह शायद अब कम हो जाएं. 

Read Time: 3 mins
Share
डोनाल्ड ट्रंप ने दी जन्मदिन की बधाई तो पीएम मोदी ने कहा- 'थैंक्यू माई फ्रेंड'
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इससे पहले ट्रंप ने फोन पर बधाई दी.
  • पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को उनके जन्मदिन की बधाई के लिए धन्यवाद दिया है.
  • पीएम मोदी ने लिखा, मेरे 75वें जन्‍मदिन पर फोन कॉल और बधाई देने के लिए थैंक्‍यू, दोस्‍त राष्‍ट्रपति ट्रंप.'
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्‍मदिन मनाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने फोन करके उन्‍हें बर्थडे की बधाईयां दी है. पीएम मोदी ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके इसकी जानकारी दी. आपको बता दें कि मंगलवार को ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक फिर से बहाल हुई है. उसके बाद यह फोन कॉल बताती है कि टैरिफ की वजह से दोनों देशों में जो दूरियां आ गई थीं, वह शायद अब कम हो जाएं. 

थैंक्‍यू मेरे दोस्‍त... 

पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा, मेरे 75वें जन्‍मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक्‍यू, मेरे दोस्‍त राष्‍ट्रपति ट्रंप. आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं.' 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, 'भारत के साथ व्यापार वार्ता जारी है और वह आने वाले हफ्तों में अपने 'बहुत अच्छे दोस्त' और समकक्ष नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने आगे कहा था कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा  है कि 'हमारे दोनों महान देशों के लिए' एक समझौता हो सकता है!' इसके बाद पीएम मोदी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी ने 'दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य' की अपील की. 

मंगलवार को ही ट्रेड टॉक 

इस फोन कॉल से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक बहाल हुई है.  वाणिज्‍य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने 16 सितंबर, 2025 को भारत का दौरा किया. उन्होंने वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते सहित भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर चर्चा की.' 

भारत अमेरिका के रिश्‍ते और टैरिफ 

इस साल जुलाई-अगस्‍त में भारत और अमेरिका के रिश्‍ते उस समय तनावपूर्ण हो गए थे जब राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था. अमेरिकी प्रशासन ने 25 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ के साथ रूसी तेल ख़रीदने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बतौर जुर्माना लगाया था. इसके बाद भारत ने टैरिफ को 'अनुचित, अनुचित और अन्यायपूर्ण' बताया था. कुछ दिनों पहले चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के नेताओं के मंच साझा करने के बाद, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका ने 'रूस और भारत को सबसे गहरे, सबसे रहस्‍यमय चीन के हाथों खो दिया है.' 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com