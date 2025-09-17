गाजा शहर पर इजरायल ने ढाया कहर, जमीन पर उतरी सेना, फिलिस्तीनियों के पास ‘मौत से भागने के पैसे नहीं’

आखिर जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही हुआ. इजराइल ने मंगलवार, 16 सितंबर को गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया. इजरायल का दावा है कि वह हमास के उग्रवादियों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रहा है लेकिन उसके इजरायल के इस कदम से व्यापक अंतरराष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई. संयुक्त राष्ट्र ने इसे गाजा में ‘नरसंहार' के रूप में निंदा की है.



एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजरायल पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में "नरसंहार" करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध को चिंगारी दी है.

इजरायली सेना ने रात भर गाजा शहर पर भारी बमबारी की. उसके सैनिक गाजा के इस सबसे बड़े शहरी केंद्र में गहराई तक चले गए थे. इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा, "पिछले 24 घंटों में, राजनीतिक क्षेत्र के साथ व्यापक चर्चा के बाद, आईडीएफ (सेना) ने गाजा शहर में अपने अभियान का काफी विस्तार किया है. हम जमीनी सेना, सटीक हमलों और उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी के साथ, क्षेत्र में गहराई से काम कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य हमास पर तब तक हमले बढ़ाना है जब तक कि उसकी निर्णायक हार न हो जाए."

वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इजरायल "अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है". उन्होंने कहा, "इजरायल युद्धविराम के लिए गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जिसके इजरायल के दृष्टिकोण से नाटकीय परिणाम होंगे."

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना के एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि सेना का अनुमान है कि मध्य गाजा शहर में 2,000 से 3,000 हमास आतंकवादी हैं, और लगभग 40 प्रतिशत निवासी छोड़कर दक्षिण में चले गए हैं.

एएफपी के एक पत्रकार ने बच्चों सहित कई लोगों को अपने घरों से भागने के बाद गाजा शहर में एक अस्पताल के सामने सोते हुए देखा. अस्पताल में शरण लेने वाले यूसुफ शाना ने कहा, "लोगों के पास दक्षिण की ओर जाने या यहां तक ​​कि आंतरिक रूप से जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं."

लोगों ने गाजा शहर में लगातार बमबारी की बात बताई, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग दो साल के इजरायली हमलों के बाद पहले से ही खंडहर हो चुका है.