अब तक नहीं बना पाए हैं Google Gemini से अपनी खूबसूरत फोटो? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Google Gemini Photos: सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम की दुनिया में आए दिन नए-नए ट्रेंड वायरल होते रहे हैं. इस समय 'Vintage Saree AI Edits' का क्रेज सबसे ऊपर है. इसमें लोग अपनी फोटोज को रेट्रो साड़ी लुक में बदल रहे हैं. वहीं, ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत और यूनिक होती हैं कि हर कोई इन्हें खूब पसंद कर रहा है. AI एडिट्स के जरिए लोग अपने लुक को फिल्मी अंदाज में देख रहे हैं. इस तरह के ये एडिट्स Google Gemini के 'Nano Banana' टूल की मदद से बनाए जाते हैं. हालांकि, अगर आप अभी तक अपनी ऐसी फोटो नहीं बना पाए हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको इसके लिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं.

फिटकरी से दांतों का पीलापन कैसे साफ करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ओरल हेल्थ के लिए Alum के फायदे

ऐसे बनाएं अपनी फोटो का रेट्रो AI वर्जन

स्टेप 1- सबसे पहले Gemini ऐप में अपने Google अकाउंट से लॉगिन करें.

स्टेप 2- इसरे बाद + के साइन पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब, अपनी एक क्लियर और सिंगल फोटो अपलोड करें. ध्यान रखें कि इस फोटो में आपका चेहरा साफ नजर आए. अच्छी रोशनी वाली फोटो से रिजल्ट बेहतर मिलते हैं.

स्टेप 4- इतना करने के बाद आपको जिस तरह की तस्वीर चाहिए, वैसा प्रॉम्प्ट डालें.

स्टेप 5- इतना करते ही AI आपकी फोटो को प्रोसेस करके तुरंत एक खूबसूरत रेट्रो लुक वाली इमेज में बदल देगा.

इंस्टाग्राम का ये ट्रेंड जबरदस्त वायरल है, साथ ही लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं. हालांकि, फोटोज अपलोड करते हुए अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें और निजी तस्वीरें अपलोड करने से बचें.

सेफ्टी के लिए आप चाहें तो एडिटेड फोटो पोस्ट करने से पहले उसमें से मेटाडेटा हटा सकते हैं.

Google Gemini का यह नया फीचर आपकी साधारण तस्वीरों को पलक झपकते ही खूबसूरत फिल्मी पोस्टर में बदल सकता है. सोशल मीडिया के ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए आप भी इसे ट्राय कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की फोटो अपलोड करने से पहले ट्रम्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. इस तरह सूझबूझ से आप बिना किसी नुकसान के सोशल मीडिया स्टार बन सकते हैं.

