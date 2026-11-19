

आर्यवीर सहवाग ने U19 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड जीता.उनके पिता और भारत के दिग्गज ओपनर वीरेंद्र सहवाग को अपने बेटे पर बहुत गर्व है.आर्यवीर ने सिर्फ पांच मैचों में 361 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे.भारत ने इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी अपने नाम की.'सटैक 50' टेनिस-बॉल टूर्नामेंट के दौरान NDTV से बातचीत में, वीरेंद्र सहवाग ने आर्यवीर की हालिया उपलब्धियों पर खुशी जताई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 19 वर्षीय आर्यवीर के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है.

वीरेंद्र सहवाग ने कहा,"एक पिता के तौर पर मुझे खुशी है कि आर्यवीर सहवाग ने U19 एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड जीता." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यह तो बस उसके सफर की शुरुआत है.मैंने उससे कहा है कि उसे अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए उसे सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए.अब वह दिल्ली स्टेट के U19 कैंप से जुड़ेगा, जहां वह चार दिवसीय मैच खेलेगा. वह टीम का कप्तान भी है, इसलिए उस पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है." सहवाग ने मजाक में कहा,"उसे खेलते हुए देखकर अच्छा लगता है.इसका पूरा श्रेय उसे और उसकी कड़ी मेहनत को जाता है. वह मेरी तो सुनता ही नहीं है."

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आर्यवीर की बल्लेबाजी के कुछ पहलू उनके पिता से मिलते-जुलते हैं.खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी माना कि उनके बेटे के शॉट्स उन्हें पुरानी यादें ताजा करा देते हैं. सहवाग ने कहा,"कुछ शॉट तो बहुत बेहतरीन खेले उन्होंने. एक प्लेयर के तौर पर उन्होंने मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी."

इस दिग्गज ओपनर ने आर्यवीर के खेल पर अलग-अलग कोचों के प्रभाव पर भी जोर दिया. सहवाग ने बताया,"वह अपने कोचों की बात ज्यादा सुनता है, जैसे कि राजू शर्मा. फिर वह CoE (BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) गया, जहां उसे कई अलग-अलग कोच मिले. U19 एशिया कप में उसका एक और कोच था. वह कई कोचों से अलग-अलग चीजें सीख रहा है."

U19 एशिया कप में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ भारत की जीत में आर्यवीर ने शानदार 160 रन बनाए. इसके अलावा, फाइनल मैच में भी उन्होंने 58 रनों की पारी खेली.

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