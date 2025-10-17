IND vs AUS: विराट कोहली के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका, ऐसा करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में रच देंगे इतिहास

Virat kohli upcoming World Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. पहले वनडे मैच में भारत के किंग विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका होगा. विराट कोहली यदि पहले वनडे मैच में शतक लगाने में सफल रहे तो उनके नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा जिससे इतिहास बन जाएगा. दरअसल, कोहली के नाम वनडे में 51 शतक दर्ज है. अब यदि एक शतक लगा पाते हैं तो उनके नाम वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का कारनामा दर्ज हो जाएगा.

विराट कोहली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब

कोहली को वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना रिकॉर्ड बढ़ाने और इस फॉर्मेट में अपना 52वां शतक बनाने के लिए एक शतक की ज़रूरत है. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में, कोहली इस फॉर्मेट में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. और सचिन तेंदुलकर (49) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था. अब अगर कोहली अपने इंटरनेशनल करियर में एक और शतक लगाते हैं, तो वह तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. फ़िलहाल, दोनों भारतीय दिग्गज क्रमशः टेस्ट और वनडे क्रिकेट में 51-51 शतकों के साथ बराबरी पर हैं.

कोहली, रोहित ने जमकर बहाया पसीना

वनडे सीरीज में सभी की निगाहें रोहित और कोहली पर है जो पिछली बार भारत के लिए फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेले थे और अब केवल 50 ओवर के प्रारूप में ही उपलब्ध हैं. दोनों पूर्व भारतीय कप्तान ने नेट्स में करीब 30 मिनट तक बल्लेबाजी की. भारतीय टीम 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन वनडे और 5 टी20 मैच के सीमित ओवरों के दौरे के लिए बुधवार और बृहस्पतिवार को दो समूहों में यहां पहुंची. रोहित को नेट्स में समय बिताने के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी बातचीत करते भी देखा गया.