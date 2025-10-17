विज्ञापन
कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर की कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, देखें वीडियो

कनाडा सरकार ने जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन करार दिया है, तब से लगातार कनाडा में अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी ये गैंग करवा रहा है. ताजा गोलीबारी कनाडा के ब्रैंपटन (Brampton) इलाके में हुई है.

कनाडा में बिश्नोई गैंग ने मचाया कोहराम
  • कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर 16 अक्टूबर को ताबड़तोड़ फायरिंग की
  • उसी दिन शाम को ब्रैंपटन इलाके में एक बिजनेसमैन की कोठी पर भी गोलीबारी की गई है
  • गोलीबारी की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर ली है, जिन्होंने पहले भी हमले की बात मानी थी
ब्रैंपटन:

कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ने एक बार फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की है. 16 अक्टूबर को सुबह कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उसी शाम को एक बिजनेसमैन की कोठी पर भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. सोशल मीडिया पर इस गोलीबारी की उसी गैंगस्टर्स गोल्डी ढिल्लन ने जिम्मेदारी ली है, जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर पहले हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस गोलीबारी की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

कनाडा सरकार ने जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी  संगठन करार दिया है, तब से लगातार कनाडा में अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी ये गैंग करवा रहा है. ताजा गोलीबारी कनाडा के ब्रैंपटन (Brampton) इलाके में हुई है.

'अभी तो सिर्फ़ ट्रेलर दिखाया है' 

लारेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस गोलीबारी की घटना को लेकर गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'सत श्री अकाल... मैं गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हूं. ज़मींदार बार एंड ग्रिल (295 क्वीन स्ट्रीट ई, ब्रैम्पटन) में जो शूटिंग हुई, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूं. इसका हमारे पैसों से कोई विवाद नहीं था, बस इसे थोड़ी अक्ल देने की ज़रूरत थी. अभी तो सिर्फ़ ट्रेलर दिखाया है, फ़िल्म में इसकी जान भी जा सकती है. अगर इसने बोलने की तमीज़ नहीं सीखी.'

