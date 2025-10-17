विज्ञापन
दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, आनंद विहार समेत इन जगहों का AQI 300 पार, जानें ठंड का हाल

Delhi Weather Update: दिवाली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है ठंड के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और एयर क्वालिटी में भी गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को भी दिल्ली की हवा बेहद जहरीली है.

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, आनंद विहार समेत इन जगहों का AQI 300 पार, जानें ठंड का हाल
दिल्ली-एनसीआर की हवा में घुला जहर.
  • दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिन में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है.
  • दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है. आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 पार दर्ज हुआ, जो बहुत खराब है.
  • द्वारका सेक्टर-8 और वजीरपुर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक रहा, जो कि बहुत खराब है.
नई दिल्ली:

दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज कुछ अजीब सा है. दिन में गर्मी और रात में सर्दी. मौसम का ये हाल अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. साथ ही राजधानी की हवा भी जहरीली होती जा रही है. दिल्ली-एनसीआर के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ बढ़ती ठंड से हो रहा सर्दी-जुकाम और दूसरी तरफ प्रदूषण. दिवाली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है ठंड के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और एयर क्वालिटी में भी गिरावट दर्ज की गई.

आनंद विहार की हवा बहुत खराब

शहर के छह निगरानी केंद्रों ने बताया कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही वायु गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में आ गया है. हवा की गुणवत्ता की बात करें तो शुक्रवार सुबह 6 बजे तक, दिल्ली के आनंद विहार की हवा बहुत ही खराब रही. AQI 369 दर्ज किया गया.

दिल्ली के द्वारका सेक्टर-8 इलाके की हवा भी शुक्रवार को बहुत जहरीली है. सुबह 6 बजे तक द्वारका का एक्यूआई 319 रहा. यही हाल वजीरपुर का भी है. सुबह 6 बजे तक वजीरपुर का एर क्वालिटी इंडेक्स 329 रहा, जो कि बहुत ही कराब श्रेणी में आता है.

दिल्ली की हवा में घुल रहा जहर

दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को लगातार तीसरे दिन 'खराब' श्रेणी में रही. दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 245 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी ऐसी ही रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. इसकी बड़ी वजह आस-पास के राज्यों में पराली जलाए जाना भी है.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

उत्तर भारत में सर्दी की आहट

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का मौसम भी बदलने लगा है. शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. धूप हर दिन की तरह ही निकलेगी. हालांकि सुबह और शाम को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड

पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है. हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी है, जिससे पर्यटकों में खुशी का माहौल है. बर्फबारी की वजह से इन जगहों का पारा तेजी से गिरने लगा है. इइसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा. इसी तरह से धीरे-धीरे सर्दी बढ़ती जाएगी. IMD के अनुमान के मुताबिक, अगर दिवाली तक बर्फबारी ऐसे ही होती रही तो शीतलहर देखने को मिल सकती है.

गुरुवार रात दिल्ली में हुआ ठंड का एहसास

दिल्ली में गुरुवार रात पारा गिरकर 18.1 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जो कि ठंड आने का संकेत है. इससे पहले शुक्रवार को शहर में 2025-26 के शीतकालीन मौसम के लिए पहली बार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था. आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार को अधिकतम तापमान मौसमी औसत से 0.3 डिग्री कम 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार को आसमान साफ ​​रहने और न्यूनतम और अधिकतम तापमान 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है.

