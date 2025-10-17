विज्ञापन
विशेष लिंक

पैट कमिंस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर चुनी ऑलटाइम वनडे XI, रोहित-कोहली बाहर

Pat Cummins on IND-AUS ODI XI: पैट कमिंस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर ऑल टाइम वनडे इलेवन का चुनाव किया है.

Read Time: 2 mins
Share
पैट कमिंस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर चुनी ऑलटाइम वनडे XI, रोहित-कोहली बाहर
Pat Cummins picks India vs Australia all-time ODI XI
  • पैट कमिंस ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मिलाकर अपनी ऑल टाइम वनडे इलेवन टीम का चयन किया है
  • कमिंस ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर को चुना है.
  • इस टीम में नंबर तीन पर रिकी पोंटिंग और नंबर चार पर स्टीव स्मिथ को शामिल किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pat Cummins Picks IND-AUS ODI XI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है. उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंदबाज  पैट कमिंस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर ऑल टाइम वनडे इलेवन का चुनाव किया है. कंमिंस ने ओपनर के तौर पर डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर का चयन किया है. वहीं, नंबर तीन पर कमिंस की पसंद विराट कोहली नहीं, बल्कि रिकी पोंटिंग बने हैं. इसके अलावा कमिंस ने स्टीव स्मिथ को नंबर 4 के लिए चुना है. पैट कमिंस वनडे इलेवन में ऑलराउंडर के तौर पर शेन वॉट्स को जगह दी है. इसके अलावा उन्होंने माइकल बेवन नंबर 6 की जगह दी है. विकेटकीपर के तौर पर कमिंस की पसंद एम एस धोनी बने हैं. तेज गेंदबाज के लिए कमिंस ने ब्रेट ली, जहीर खान और ग्लेन मैक्ग्रा का चुनाव किया है. वहीं, स्पिनर के लिए कमिंस ने शेन वार्न के इस ऑल टाइम वनडे इलेवन में जगह दी है. बता दें कि पैट कमिंस भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह मिशेल स्टार्क कप्तानी संभालेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

पैट कमिंस वनडे इलेवन

डेविड वॉर्नर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वॉट्सन, माइकल बेवन, एम एस धोनी, ब्रेट ली, शेन वार्न, जहीर खान, ग्लेन मैक्ग्रा

पैट कमिंस ने कोहली और रोहित का नहीं किया चुनाव

पैट कमिंस ने चौंकाते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है. जिसने फैन्स को चौंका दिया है. बता दें कि वनडे में  विराट कोहली ने 14181 रन बनाए हैं जिसमें 51 शतक दर्ज है. कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज  हैं. वहीं, रोहित शर्मा के नाम वनडे में 11168 रन दर्ज है. रोहित ने वनडे में 32 शतक ठोके हैं. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज

भारतीय टीम ऑस्ट्र्रेलियाई दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर तीन वनडे और 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. 

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Patrick James Cummins, India, Australia, Cricket, Australia Vs India 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com