टाइगर जिंदा है... कोहली को छेड़ोगे तो विराट छोड़ेगा नहीं

विमल मोहन
  • ब्लॉग,
  • Updated:
    अक्टूबर 16, 2025 23:17 pm IST
    • Published On अक्टूबर 16, 2025 23:06 pm IST
    • Last Updated On अक्टूबर 16, 2025 23:17 pm IST
विराट मैदान के बाहर कम बोलते हैं, और... मैदान में जमकर बोलते हैं. पर्थ पहुंचते ही विराट ने कुछ ही घंटों के अंदर ही ‘X' पर एक ट्वीट किया, जिसे लेकर बवाल मच गया. क्रिकेट की दुनिया अचानक हरकत में आ गई. 

विराट कोहली ने अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक छोटा-सा संदेश अपने आलोचकों और फैंस के लिए ट्वीट किया, "जब आप हार मान लेते हैं, तभी आप सच में हारते हैं."

"The only time you truly fail, is when you decide to give up.” 13 शब्दों के इस ट्वीट के बेहिसाब मतलब निकाले जा रहे हैं. कम से कम एक मतलब ज़रूर साफ नज़र आता है- ‘टाइगर जिंदा है.'

कुछ ही दिन पहले उनके टीम के साथी रहे विकेटकीपर-बैटर दिनेश कार्तिक का बयान आया था, “विराट हफ्ते में कम से कम तीन सेशंस लंदन में तैयारी कर रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं.”

समझने की बात ये भी है कि दिल्ली से पर्थ की 17-18 घंटे लंबी फ्लाइट के बाद विराट ने इसे ट्वीट करने का फ़ैसला क्यों किया? 

NDTV के सूत्र बताते हैं कि विराट के वनडे सीरीज़ के लिए मैदान पर उतरने से पहले उनके रिटायरमेंट को लेकर हद से ज़्यादा अटकलें लगने लगीं. टेस्ट और टी-20 से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके विराट कोहली ने सात महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला था. 36 साल के विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 54.5 के औसत से एक शतक और एक अर्द्धशतक के साथ 218 रन बनाए थे. विराट की फिटनेस को लेकर भी कोई सवाल नहीं है. तो क्या विराट ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही अपने आलोचकों को चेतावनी दे डाली है? 

अगर ये विराट की चेतावनी है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद खतरनाक बात है. सबने पहले देखा है, जब भी विराट को पिच पर गेंदबाज़ों या फील्डर्स ने छेड़ने की कोशिश की है, विराट का बल्ला और जमकर बोला है. 

कई पूर्व क्रिकेटर विराट के 2027 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अटकलें लगा रहे थे. इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का भी बयान आया कि ये दौरा फैंस के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने का ‘आखिरी मौक़ा' साबित हो सकता है. 

इससे पहले भारत में भी RO-KO को लेकर बातें होती रहीं. BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने तब बयान दिया था, “वे (विराट और रोहित) वर्तमान में जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, हमने उन्हें 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए चुना है. मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस बारे में बात करने की जरूरत है. जाहिर है, कप्तानी में बदलाव के साथ, आम तौर पर ये बातें होती है."

विराट और रोहित को लेकर यही सवाल भारत की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज़ में जीत के बाद कोच गौतम गंभीर से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है. और मुझे लगता है कि वर्तमान में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है. जाहिर है, वो हाई क्वालिटी और स्किल के खिलाड़ी हैं जो वापस आ रहे हैं. उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ी चुनौती होगी. उम्मीद है कि उन दोनों के साथ टीम का ये दौरा कामयाब रहेगा."

Virat Kohli, Virat Kohli Tweet, Cricket News
