आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया दांतों को चमकाने का 1400 साल पुराना नुस्खा, जानें पीले दांतों को सफेद करने के लिए क्या करें

Teeth whitening: कई लोगों कि शिकायत होती है कि रोज ब्रश करने के बाद भी दांतों से पीलापन साफ नहीं होता है या सांसों से दुर्गंध आती है. इसके लिए आप एक खास नुस्खा आजमा सकते हैं.

पीले दांतों को सफेद बना देगी ये चीज

Teeth whitening: पीले, गंदे दांत आपकी स्माइल को फीका कर सकते हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनके दांत हमेशा साफ और सफेद नजर आएं. अब, कई लोगों कि शिकायत होती है कि रोज ब्रश करने के बाद भी दांतों से पीलापन साफ नहीं होता है या सांसों से दुर्गंध आती है. ऐसे में फिर वे महंगे टूथपेस्ट और ट्रीटमेंट का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं. जबकि आप इसके लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं. हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसा ही नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में- 

पीले दांतों को सफेद बना देगी ये चीज 

इसके लिए डॉक्टर जैदी मिस्वाक (Miswak) का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में वे बताते हैं, दांतों के लिए मिस्वाक बेहद असरदार होता है. ये एक 1400 साल पुराना नुस्खा है, जो न केवल दांतों को सफेद बनाता है, बल्कि गम्स यानी मसूड़ों को हेल्दी रखता है और सांस की दुर्गंध को भी दूर करता है.

कैसे फायदेमंद है मिस्वाक?

डॉक्टर जैदी के अनुसार, मिस्वाक एक एंटी-बैक्टीरियल (Anti-bacterial) प्राकृतिक ब्रश है. यह दांतों में बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे कैविटी और सेंसिटिविटी की समस्या कम होती है. इतना ही नहीं, नियमित रूप से मिस्वाक का इस्तेमाल करने से दांतों पर जमा पीलेपन की परत धीरे-धीरे साफ हो जाती है और दांत स्वाभाविक रूप से चमकने लगते हैं.

कैसे करें मिस्वाक का इस्तेमाल?
  • इसके लिए लगभग 15-20 सेंटीमीटर लंबी मिस्वाक की डंडी लें.
  • इसका ऊपरी छिलका थोड़ा छील दें.
  • ऊपर के सिरे को हल्का चबाएं जब तक कि उसमें ब्रश जैसी रेशे न बन जाएं.
  • अब, इन रेशों से दांतों को हल्के गोलाकार मोशन में साफ करें.
  • आयुर्वेदिक डॉक्टर इससे दिन में 2-3 बार दांतों को साफ करने की सलाह देते हैं. 

ऐसे में अगर आप पीले दांतों की समस्या से परेशान हैं, तो इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. ये तरीका पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

