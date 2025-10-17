विज्ञापन
पीएम मोदी और ट्रंप ने फोन पर नहीं की बात ... रूस से तेल खरीदना बंद करने वाले ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत ने एनर्जी के मुद्दे पर अमेरिका की टिप्पणी के बारे में पहले ही एक बयान जारी कर दिया है, इसका संदर्भ लिया जा सकता है. जहां तक फोन पर बातचीत का सवाल है, तो मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है."

भारत ने किया ट्रंप के दावे का खंडन
  • भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का खंडन किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा.
  • विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच तेल खरीद पर कोई फोन वार्ता नहीं हुई है.
  • ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, पीएम मोदी ने उनको आश्वासन दिया है.
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने मंगलवार को दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हाल ही में उनकी पीएम मोदी से फोन पर इस बारे में बातचीत हुई थी. पीएम मोदी ने उनको आश्वासन दिया है कि भरत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. अब भारत ने ट्रंप के इस दावे का पुरजोर खंडन किया है.

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर नहीं हुई बात

भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता

विदेश मंत्रालय ने एक लिखित बयान में कहा कि भारत तेल और गैस का एक अहम आयातक है. अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी लगातार प्राथमिकता रही है. हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी मकसद से चलती हैं."

विदेश मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण व्हाइट हाउस में ट्रंप की टिप्पणियों के बाद आया है, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों और भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बात की थी. ट्रंप ने पीएम मोदी को "एक महान व्यक्ति" और भारत को "एक अद्भुत देश" बताते हुए संकेत दिया था कि दोनों नेताओं के बीच हाल ही में बातचीत हुई है. मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाक़ात भी हो सकती है.

ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा था-महान व्यक्ति

ट्रंप से जब मुलाकात की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, "हां, ज़रूर, वह मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं." उन्होंने पीएम मोदी को एक महान व्यक्ति बताया. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को सालों से देखा है, यह एक अद्भुत देश है, और वहां हर साल एक नया नेता आता है. ट्रंप ने कहा कि कुछ नेता कुछ महीनों के लिए रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त काफी समय से वहां हैं.

ट्रंप के दावे का भारत ने किया खंडन

ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनको आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, इसका एक प्रोसेस है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. वह रूस से राष्ट्रपति पुतिन से भी यही चाहते हैं कि इसे रोक दिया जाए. ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो रूस-यूक्रेन युद्ध खत् करना आसान हो जाएगा.

