एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 LIVE: पीएम मोदी, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्‍टर और दो पूर्व प्रधानमंत्री एक मंच पर

ऐसे दौर में जब दुनिया अस्थिरता, अनिश्चितता और गहन परिवर्तनों से जूझ रही है, यह समिट नेताओं, विचारकों, इनोवेटर्स और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाकर वर्तमान युग को परिभाषित करने वाले मुद्दों पर विमर्श का अवसर प्रदान करेगा.

  • एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 आज से दो दिनों के लिए शुरू हो रहा है.
  • ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंच चुके हैं और वे इस समिट में हिस्सा लेंगे.
  • श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या अपनी पहली भारत यात्रा पर इस समिट में भाग लेंगी.
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 आज से शुरू हो रहा है. इस समिट में देश-विदेश की दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंच चुके हैं. श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्‍टर हरिनी अमरसूर्या भी आज एनडीटीवी वर्ल्‍ड समिट में हिस्सा लेंगी. बतौर प्रधानमंत्री यह श्रीलंकन प्राइम मिनिस्‍टर की पहली भारत यात्रा है. यही नहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट भी आज समिट में शामिल होंगे. दो दिनों तक चलने वाले इस समिट को पीएम मोदी रात 8 बजकर 10 मिनट पर संबोधित करेंगे.

आज कौन-कौन होगा शामिल

LIVE UPDATES


 

