Virat Kohli: विराट कोहली की नजर सचिन तेंदुलकर के एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, इस मामले में पहले ही छोड़ चुके हैं पीछे

Virat Kohli Record, Most Player of the Series Award: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में हुए सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले ने एक बार फिर आग उगली. शुरुआती दोनों वनडे में शतक जड़ने वाले किंग कोहली ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 45 गेंदों का सामना किया और छह चौके और तीन छक्कों के दम पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली. कोहली ने जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए नाबाद 116 रनों की साझेदारी की. तीसरे वनडे में जीत के रन कोहली के बल्ले से आए. कोहली को 'रन मशीन' विराट कोहली को वनडे सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया और इस खिताब को जीतते ही कोहली ने 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में उन्होंने 151 की औसत के साथ 302 रन बनाए.

अंतरराष्ट्रीय करियर में विराट कोहली को 22वीं बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब दिया गया. उनसे पहले कोई भी क्रिकेटर इतने मौकों पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड नहीं जीत पाया है. कोहली ने वनडे मेें 12 बार (2023 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को लेकर), टेस्ट में 3 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 7 बार यह अवॉर्ड जीता है.

कोहली पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मौकों पर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ चुके हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 20 बार इस खिताब को जीता था. वहीं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (17) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जबकि जैक्स कैलिस (15) चौथे और डेविड वॉर्नर और सनथ जयसूर्या (13) इस फेहरिस्त में संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं.

किंग कोहली की नजर अब वनडे फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड के मामले में पीछे छोड़ने पर है. शानिवार को कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड, उनके वनडे करियर का 12वां अवॉर्ड है. उन्होंने सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ दिया है और अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं. सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीते हैं. जयसूर्या ने 11 बार. क्रिस गेल और शॉन पोलक ने 8-8 बार इस अवॉर्ड को जीता है.

37 वर्षीय विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अब कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही खेलते नजर आते हैं, जिसमें फिलहाल यह दाएं हाथ का बल्लेबाज प्रचंड फॉर्म में है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम वनडे मुकाबले में 74* रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका के विरुद्ध घरेलू सीरीज में 135, 102 और 65* रन की पारियां खेली हैं.

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम का मैदान विराट कोहली के लिए बेहद खास रहा है, जहां उन्होंने 8 पारियों (118, 117, 99, 65, 157*, 0, 31 और 65*) में 108.66 की औसत के साथ 652 रन बनाए हैं. कोहली यहां सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

बात अगर मैच की करें तो विशाखापत्तनम में शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में पहले प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की दमदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेट दिया. इन दोनों ने 4-4 विकेट झटके. इसके जवाब में भारत ने 39.5 ओवरों में जीत दर्ज करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की. भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली. जबकि रोहित शर्मा ने 75 रनों का योगदान दिया.

