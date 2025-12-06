विज्ञापन

आप शराब के साथ क्या खाते हैं? व्हिस्की के साथ सबसे अच्छा चकना कौन सा है, जानिए यहां

डॉ. सुभाष गोयल के मुताबिक, शराब पीने से लिवर पर असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात पर भी पड़ता है कि शराब के साथ हम खाते क्या हैं?

आप शराब के साथ क्या खाते हैं?
File Photo
  • शराब का सेवन लिवर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है
  • शराब के साथ हेल्दी फूड जैसे पनीर, सलाद और उबला हुआ या भुना हुआ चना खाना लाभकारी होता है
  • नमकीन, चाऊमीन या तला-भुना खाना शराब के साथ सही विकल्प नहीं माना जाता है
Daru Ke Sath Chakna Kya Khaye: शराब के शौकीन लोगों का मानना है कि यह यह किसी दवा से कम नहीं है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स शराब के सेवन से मनाही करते हैं. अक्सर शराब पीने वाले लोग कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में विस्की या रम पाने की सलाह देते हैं. कई लोगों मानना है कि सर्दी के मौसम में रम पीना लाभकारी होता है. सर्दियों में शराब पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और सर्दी-खांसी से राहत मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है शराब के साथ क्या खाना चाहिए? कई शराब के साथ चखने में नमकीन, चाऊमीन या फिर चिकन आदि का सेवन करते हैं. क्या शराब के साथ यह सब चीजें खाना सही रहता है.

यह भी पढ़ें:- क्या सर्दी में शराब पी सकते हैं? 1 दिन में दारू कितनी पीना चाहिए, 99% लोग जानते ही नहीं सही जवाब

इंस्टाग्राम पेज गोयल साहब के नुस्खे पर डॉ. सुभाष गोयल का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वह कहते हैं कि शराब का सेवन करना हानिकारक ही होता है, लेकिन अगर आप शराब पीते भी हैं तो उसके साथ क्या खाते हैं? चलिए आपको बताते हैं शराब के साथ चखना क्या खाएं?

शराब के साथ क्या खाएं?

डॉ. सुभाष गोयल के मुताबिक, शराब पीने से लिवर पर असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन शराब के साथ हम खाते क्या हैं. कई लोग नॉनवेज खाते हैं कई लोग कुछ खाते ही नहीं या नमकीन-पकौड़े आदि खा लेते हैं. सुभाष गोयल ने बताया कि शराब के साथ हमेशा हेल्दी फूड लेना चाहिए. शराब के साथ पनीर खाएं, सलाद खाएं. इसके अलावा सलाद में भुना हुआ चना या फिर उबला हुआ चना खाना चाहिए. शराब के साथ हेल्दी फूड खाने से थोड़ा कम नुकसान होता है. हालांकि, डॉ. सुभाष गोयल ने कहा कि शराब के सेवन से बचना ही चाहिए, क्योंकि इससे फायदा नहीं नुकसान ही होता है.

व्हिस्की के साथ सबसे अच्छा चकना कौन सा है?

शराब के साथ आप पीनट्स या फिर कुछ चटपटा खाने की बजाय ग्रीन सलाद ले सकते हैं. इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और नशा कुछ हद तक कम होता रहेगा. आप कोशिश करें कि चखने में ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें हों, जिनमें पानी की भरपूर मात्रा हो. अंकुरित अनाज को भी आप हेल्दी चखने के तौर पर शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

