'फ्यूचर ही नहीं प्रेजेंट हैं...', गिल निकालेंगे न्यूजीलैंड पर गुस्सा, पूर्व तेज गेंदबाज ने कर दी भविष्यवाणी

वडोदरा में हो रहे भारत-न्यूज़ीलैंड सीरीज के पहले वनडे से पहले एक और पूर्व क्रिकेटर ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल के निकाले जाने का विरोध किया और कहा कि उसका असर आप भारत-न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ में देखेंगे. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन वनडे और पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ के साथ भारत नये साल 2026 की शुरुआत कर रहा है जहां क्रिकेट फ़ैन्स को टीम इंडिया कप्तान शुभमन गिल, ROKO- रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और सभी टीम इंडिया के स्टार्स से बड़ी उम्मीद है.

‘कुछ खिलाड़ी आंकड़ों पर नहीं चुने जाते'

वडोदरा वनडे मैच से पहले STAR SPORTS को दिए गए इंटरव्यू के दौरान पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ वरुण एरॉन का मानना है कि शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप से निकाला जाना सही नहीं है. उन्होंने कहा, 'कुछ खिलाड़ियों को आप उनके आंकड़ों के आधार पर नहीं चुनते. गिल टीम इंडिया का फ़्यूचर ही नहीं प्रेज़ेन्ट हैं. गिल बेहतरीन खिलाड़ी हैं. आप देखेंगे कि वो टीम से बाहर किये जाने की कसक न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों पर कैसे निकालते हैं.'

ये जरूर है कि पिछले महीने टी20 वर्ल्ड कप टीम से जब उपकप्तान रहे शुभमन गिल को बाहर किया गया तो सबने इसे टीम मैनेजमेंट का बोल्ड फ़ैसला मानकर इसकी तारीफ की. लेकिन गिल के फ़ैन्स ज़रूर सकते में आ गये. टीम इंडिया के इतिहास में संभवत: पहली बार हो रहा था जब एक उपकप्तान इस तरह से बाहर किया गया.

‘मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता'

इसी बीच गिल के नये साल का संकल्प एक वॉर्निंग की तरह सामने आया. क्रिकेट सर्किट में गिल के नये अवतार की चर्चा होने लगी है. गिल ने साफ़ तौर पर कहा कि उनकी किस्मत को उनसे कोई नहीं छीन सकता. गिल ने भारत-न्यूज़ीलैंड की सीरीज से ठीक पहले कहा, 'मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं.' फिर अपने दृढ़ संकल्पक को दोहराया. 'मैं वहीं हूं. जहां मुझे होना चाहिए. मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता है. एक खिलाड़ी हमेशा यह सोचता है कि वह देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और चयनकर्ताओं को अपना काम करना है.'

