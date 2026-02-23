विज्ञापन

राधा भाभी की 10 फोटो, राजपाल यादव के 15 बच्चों की है जिम्मेदारी, भतीजी की शादी में यूं किया हर काम

राजपाल यादव की वाइफ राधा की 10 अनदेखी तस्वीरें आपने देखी है, जो एक्टर के 15 बच्चों और परिवार को संभालती हुई नजर आती हैं.

राजपाल यादव के 15 बच्चों को संभालती है राधा भाभी
नई दिल्ली:

सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट करने वाले राजपाल यादव की असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. संघर्ष, दर्द और फिर एक नई शुरुआत से भरी उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, जब राधा की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया. पहली पत्नी को खोने के बाद टूट चुके राजपाल के जीवन में राधा सिर्फ हमसफर बनकर नहीं आईं, बल्कि उन्होंने उन्हें फिर से जीना सिखाया, परिवार को संभाला और मुश्किल दौर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहीं. आज राजपाल की सक्सेस की कहानी में राधा का योगदान बेहद खास माना जाता है.

इन दिनों राजपाल यादव एक चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले वो तिहाड़ जेल में बंद थे, हालांकि अब उन्हें जमानत मिल चुकी है.

अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो राजपाल यादव की पहली शादी साल 1991 में करुणा से हुई थी. लेकिन शादी के महज एक साल बाद बेटी को जन्म देते समय करुणा का निधन हो गया. इस हादसे ने राजपाल को पूरी तरह तोड़ दिया था और इससे उबरने में उन्हें काफी समय लगा.

काफी समय बाद उन्होंने राधा से दूसरी शादी की. तब से लेकर आज तक राधा हर मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही हैं.

राजपाल यादव तीन बेटियों के पिता हैं, जिनमें एक बेटी पहली शादी से और दो बेटियां दूसरी शादी से हैं. उनके परिवार में कुल 15 बच्चे हैं, जिनकी देखभाल राधा करती हैं.

ये बच्चे राजपाल यादव और उनके भाइयों के हैं. राजपाल के पांच भाई हैं और सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपने भाइयों की जिम्मेदारियां भी उठाईं.

इन बच्चों में कोई वकालत की पढ़ाई कर रहा है, तो कोई क्रिकेटर बनने का सपना देख रहा है. वहीं कुछ बच्चे अपने चाचा की तरह एक्टिंग में भी रुचि रखते हैं.

दिलचस्प बात ये है कि ये सभी बच्चे राजपाल यादव को पापा कहकर ही बुलाते हैं. हाल ही में जमानत मिलने के बाद वो अपनी भतीजी की शादी में भी शामिल हुए थे.

राजपाल यादव के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में फिल्म ‘दिल क्या करें' से हुई थी. इसके बाद उन्होंने शूल, जंगल और चांदनी बार जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया और कॉमेडी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई.

राजपाल यादव न केवल एक सफल अभिनेता हैं बल्कि एक नेकदिल इंसान भी माने जाते हैं. उनकी पत्नी राधा इस कठिन समय में भी उनके साथ मजबूती से खड़ी नजर आईं.

राधा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाती हैं और लाइमलाइट से दूर रहकर परिवार को संभालना पसंद करती हैं.

