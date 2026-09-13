वैभव सूर्यवंशी मैदान पर कदम रखते ही रच देंगे इतिहास, 20 साल बाद कारनामा करने वाले बन जायेंगे नंबर 1 भारतीय

भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में सभी की नजरें टीम इंडिया के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेंगी, जो मैदान पर उतरते ही एक बड़ा भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर इतिहास रचा था. 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बने थे.

वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

उन्होंने इस मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. अब वैभव के सामने एक और बड़ा कीर्तिमान खड़ा है. यदि उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में खेलने का मौका मिलता है तो वह भारतीय सरजमीं पर भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

फिलहाल यह रिकॉर्ड पूर्व स्पिनर पीयूष चावला के नाम दर्ज है. चावला ने 9 मार्च 2006 को मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर भारत में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उस समय उनकी उम्र 17 साल और 75 दिन थी. वैभव उनसे करीब दो साल कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

यह मुकाबला कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी खास रहने वाला है. अफगानिस्तान इस सीरीज का आधिकारिक मेजबान है, लेकिन अय्यर पहली बार भारतीय जमीन पर टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे. इससे पहले वह इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर टीम की कमान संभाल चुके हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 9 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से भारत ने 7 मैच जीते हैं, एक मैच टाई रहा जिसे भारत ने सुपर ओवर में अपने नाम किया था, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा था.

भारत में सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी

पीयूष चावला – 17 साल 75 दिन (मोहाली, 2006 बनाम इंग्लैंड)

हरभजन सिंह – 17 साल 265 दिन (बेंगलुरु, 1998 बनाम ऑस्ट्रेलिया)

विजय मेहरा – 18 साल 265 दिन (मुंबई, 1955 बनाम न्यूजीलैंड)