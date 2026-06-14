IND W vs PAK W: पाक के खिलाफ मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी ने महिला टीम को दी शुभकामनाएं

महिला टी20 विश्व कप 2026 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। देशभर में भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ मांगी जा रही है. फैंस ने उम्मीद जताई है कि इस मुकाबले में भारत की बेटियां दमदार प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज करेंगी। वहीं, भारत के युवा दिग्गज वैभव सूर्यवंशी भी इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं. 15 साल के वैभव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर टीम इंडिया को बधाई दी है. वैभव ने भारतीय महिला टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक संदेश इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है.
दूसरी ओर सीनियर भारतीय खिलाड़ियों ने भी महिला टीम को जमकर खेलने के लिए शुभकामनाएं दी है. शुभमन गिल- रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को आत्मविश्वास के साथ खेलने की सलाह दी है. वहीं, भारत के कोच गौतम गंभीर ने टीम को निडर होकर खेलने की सलाह दी है.
Best wishes to the Indian Women's Cricket Team for the ICC Women's T20 World Cup. Play with courage, belief, and freedom. The entire nation is behind you. Go well, enjoy the journey and make India proud💪💪 @BCCI#WomenInBlue #T20WorldCup pic.twitter.com/5QbgvXoAFv— VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 14, 2026
𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘴 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘪𝘥 𝘰𝘯𝘤𝘦…— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙖𝙢𝙨 𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘹𝘵 🏆⏳
The #WomenInBlue are #T20WorldCup ready 💪 #TeamIndia pic.twitter.com/7fWJN6ootJ
From #MenInBlue to #WomenInBlue 💙🏆— BCCI (@BCCI) June 14, 2026
A special message as #TeamIndia gears up for the ICC Women's #T20WorldCup 2026 in England ✉️ pic.twitter.com/P0WkRI320f
मंधाना और हरमनप्रीत पर रहेगी नजर
इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी से धमाकेदार प्रदर्शन की आस होगी। दोनों को ही इंग्लैंड की परिस्थितियां काफी रास आती है. मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली 10 पारियों में 239 रन बनाए हैं. वहीं, शेफाली ने 4 मुकाबलों में 121 रन बनाए हैं.
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