ड्रीम 11 के हटने के बाद टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर के लिए तीन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी- सूत्र

Team India Jersey sponsorship: भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनियों में शामिल ड्रीम 11 ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बने नए कानून के बाद भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सर से अपना नाम वापस ले लिया है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 9 सितंबर से एशिया कप में खेलती नजर आएगी, जबकि महिला टीम को अगले महीने से आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में खेलना है, ऐसे में बीसीसीआई की कोशिश जल्द से जल्द नए स्पॉन्सर की तलाश करना है. बीसीसीआई ने अभी तक ड्रीम 11 से साथ डील टूटने की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही इसको लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है. ड्रीम 11 के पीछे हटने के बाद से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर टीम इंडिया की जर्सी पर अब किस कंपनी का नाम दिखेगा. एनडीटीवी को बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि तीन कंपनियों ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है.

बीसीसीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि ड्रीम 11 के बाहर निकलने के बाद, तीन बड़ी कंपनियों ने जर्सी स्पॉन्सर के लिए दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह रेस और मजेदार होगी, ऐसी उम्मीद है. वहीं, बीसीसीआई को इस बार अधिक पैसे की उम्मीद है. बोर्ड, नए प्रायोजक के साथ 3 साल का करार करने पर विचार कर रहा है.

बिना स्पॉन्सर के भी जा सकती है टीम इंडिया

एनडीटीवी से शानिवार (23 अगस्त) को इससे पहले बताया था कि ड्रीम-11 के अधिकारियों ने बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की है. ड्रीम-11 ने बोर्ड को बताया कि वह आगे स्पॉन्सर जारी नहीं रख पाएगी. अगर बोर्ड 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नई स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाती है तो भारतीय टीम बिना लीड स्पॉन्सर के ही टूर्नामेंट खेलेगी. सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि हालांकि भारतीय टीम की एशिया कप जर्सी, जिसमें ड्रीम 11 भी शामिल है, पहले ही प्रिंट हो चुकी है, लेकिन इसका उपयोग इस आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि बोर्ड देश के कानूनों का पालन करेगा. सैकिया ने कहा,"अगर इसकी इजाजत नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे. बीसीसीआई देश की हर उस नीति का पालन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है."

